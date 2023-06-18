РФ видає крах за перемогу: Кулеба розніс маячню Пєскова щодо "демілітаризації" України

При необхідності Кремль навіть поразку у війні продасть росіянам як перемогу, впевнений глава МЗС.

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Дмитро Кулеба відповів Дмитру Пєскову / УНІАН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував заяву прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова про те, що процес "демілітаризації" України нібито пройшов успішно, тому що ЗСУ все більше використовують західну техніку.

Глава МЗС вважає, що таке абсурдне пояснення свідчить про те, що при необхідності Кремль навіть поразку у війні продасть росіянам як перемогу. Про це він написав у Facebook.

Міністр закордонних справ не виключив, що далі Кремль може заявити про виконання й інших "завдань" агресії, сформульованих Путіним у перший день повномасштабного вторгнення.

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"У наступних серіях: фактично, всі завдання СВО виконані. Україна як член ЄС і НАТО не зможе напасти на Росію, Крим більше не є тягарем для російського бюджету, нацисти залишилися тільки в Росії, а втрати російських солдатів і техніки в Україні, про які ми нікому не розповімо, допомогли нам виправити помилки і зробити Росію сильнішою. Росія сильна як ніколи", – зазначив він.

"Ось чому ми маємо рацію, коли говоримо партнерам, що Путін зможе пояснити росіянам і втрату Криму, і України в цілому. Головне для партнерів – не боятися глобальних змін і не зупинятися в підтримці України", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше вкотре пропагандистську брехню озвучив спікер Кремля і прес-секретар диктатора Путіна Дмитро Пєсков.

На блакитному оці Пєсков сказав, що підрив Каховської ГЕС — "навмисна диверсія Києва".

Раньше Пєсков сказав, що Володимир Путін нібито активно стежив за подіями, коли невідомі дрони атакували його резиденцію і Москву. Пєсков розповів про те, що коли невідомі БПЛА атакували резиденцію Путіна в Кремлі і Москву, сам російський президент "активно стежив" за подіями.

Також, за словами кремлівського спікера, Путін отримував доповіді і мовляв, "роздавав вказівки".

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