Пєсков видав в ефір пропагандистську брехню з приводу підриву Каховської ГЕС

Прессекретар диктатора Путіна Дмитро Пєсков видав страшну пропагандистську брехню з приводу підриву Каховської ГЕС.

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Пєсков, Каховська ГЕС / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

Верхівка країни-агресора Росії в який вже раз спробували перекласти відповідальність за російські теракти - в цьому випадку це підрив дамби Каховської ГЕС - на українську владу. Вкотре пропагандистську брехню озвучив спікер Кремля і прессекретар диктатора Путіна Дмитро Пєсков.

На блакитному оці Пєсков сказав, що підрив Каховської ГЕС - "навмисна диверсія Києва".

"Однозначно, що ця диверсія ставила однією з цілей позбавити Крим води. Знижується рівень води у водосховищі і відповідно скорочується подача в канал, різко скорочується. Враховуючи все, пов'язана ця диверсія також і з тим, що, почавши два дні тому великомасштабні наступальні дії, зараз українські Збройні сили не домагаються поставленої мети. Ці наступальні дії захлинаються", - не моргнувши оком, видав брехню в ефір Пєсков.

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС

Вранці 6 червня стало відомо, що російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. За даними ГУР Міноборони, підрив стався близько 2:30 ночі.

В Укргідроенерго повідомили, що підрив стався в машинному залі. Каховська ГЕС повністю зруйнована. Станція відновленню не підлягає. За попереднім прогнозом, очікується спрацювання водосховища протягом наступних 4 днів.

Відомо, що вісім населених пунктів і один мікрорайон Херсона затоплені повністю або частково. Всього в зону підтоплення можуть потрапити 80 населених пунктів. Проводиться евакуація.

Дивіться відео - Окупанти підірвали Каховську ГЕС:

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