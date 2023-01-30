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РФ вдарила ракетою по житловому будинку в Харкові: є жертва та постраждалі

30 січня 2023, 06:40
Одна людина загинула внаслідок російської ракети по житловому будинку Харкова. Троє постраждалих отримали легкі пошкодження.
Ракетний удар по Харкову
Ракетний удар по Харкову стався ввечері 29 січня / Фото суспільне

Увечері в неділю, 29 січня, російські окупанти атакували Харків, ракета влучила в житловий будинок в центрі міста. Загинула одна людина.

Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram, росіяни вдарили ракетою С-300 по житловій чотириповерхівці в Київському районі Харкова.

Одна людина загинула внаслідок влучання російської ракети по житловому будинку Харкова. Троє постраждалих отримали легкі пошкодження.

"На жаль, загинула літня жінка. Її чоловік знаходився поруч на момент удару і дивом серйозно не постраждав", - написав Синєгубов.

Будинок частково зруйнований. Жителів евакуювали.

Ракетний удар РФ по Україні

26 січня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Сили оборони збили 47 з 55 запущених ракет.

В результаті атак, які Росія здійснила по Україні в четвер, загинули 11 осіб і стільки ж було поранено, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій. При цьому в результаті терористичних атак Росії як дронами, так і ракетами, були ураження в 11 областях. Всього виникло 2 пожежі, пошкоджено 35 будівель, постраждали 11 осіб.

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