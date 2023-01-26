glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

РФ перед ракетним ударом навмисно вночі пускала дрони: у ЗСУ пояснили причину

26 січня 2023, 13:11
Країна-агресорка намагається хитрістю виявити місце розташування української ППО.
Дроны-камикадзе, Наталья Гуменюк
РФ перед ракетною атакою навмисно запускає дрони/ Telegram, скрін

Російські окупанти у ніч на 26 січня запускали по Україні дрони-камікадзе, а вже вранці влаштували масовану ракетну атаку. У Збройних силах України пояснили такі маневри. Загарбники пускають спочатку дешеві дрони, щоб виснажити українську систему ППО, і розраховують, що Україна після цього не зможе збивати їхні дорогі ракети.

Про це розповіла керівниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону. Вона повідомила, що безпілотники окупантів були збиті у Кіровоградській та Черкаській областях. РФ намагалася атакувати ними об’єкти критичної, енергетичної чи військової інфраструктури.

За словами Гуменюк, Росія під час атаки дронами спрямовує одразу велику їх кількість по різних регіонах. При цьому країна-агресорка запускає їх хвилями, щоб визначити розташування української ППО.

"Саме тому ми акцентуємо постійну увагу на те, що не можна сповіщати "ой, ура, вже збили". У той момент, коли ви сповіщаєте, що, наприклад, на Вінниччині спрацювала ППО, на Черкащині, Кіровоградщині – це вже орієнтує ворога. Не треба такого робити під час повітряної тривоги", – наголосила Гуменюк.

Масований ракетний удар по Україні

Нагадаємо, Росія у четвер, 26 січня, масово атакувала Україну ракетами. Країна-агресорка випустила ракети як з авіації, так і з кораблів.

У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Був "приліт" у Дніпровському районі української столиці. Також у Голосіївському районі Києва внаслідок падіння частини ракети загинув 55-річний чоловік, ще двоє людей постраждали.

"Прильоти" були також у Вінницькій області та на Одещині. На Вінниччині обійшлося без постраждалих. В Одесі були пошкоджені декілька об’єктів енергетичної інфраструктури, про постраждалих не повідомлялося.

Вас також може зацікавити:

війна в Україні ЗСУ дрони вторгнення Росії ракетний удар
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

14:15

Навіщо класти цукор поруч з хлібом: не доведеться викидати важливий продукт

13:57

Повернення Криму і крах режиму Путіна: на Заході дали оцінку новим можливостям УкраїниВідео

13:34

"Путін готовий йти до кінця в Україні": диктатор відмовився від мирного плану посередників

13:24

Знищено 47 крилатих ракет: Залужний повідомив деталі удару РФ по Україні

13:12

ЗСУ зажмурили священика-окупанта під Бахмутом

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

13:11

РФ перед ракетним ударом навмисно вночі пускала дрони: у ЗСУ пояснили причинуВідео

13:00

Гороскоп на завтра 27 січня 2023: Тельцям - спілкування, Ракам - почуття, а Рибам - зміни

12:57

Україна не воюватиме на території Росії: Зеленський назвав чітку позицію КиєваВідео

12:56

Зовсім не для краси: чому в СРСР сходинки фарбували лише по краях

Реклама
12:55

На Заході вже почалася дискусія про літаки для України - PoliticoВідео

12:39

"Це не допоможе їм": Данілов пояснив, чому ППО не врятує Путіна і його оточенняВідео

12:28

Абрамси закриють "брестські ворота": навесні Польща отримає перші американські танки

12:25

Зайдемо в Крим, звільнимо Луганську і Донецьку області: Маломуж розповів про перелом у війні з РФВідео

12:16

ЗСУ потрібні ракети більшої дальності, щоб бити по ворожих складах - ГУРВідео

12:14

Зеленський відмовився від діалогу з Путіним: Кремль в істериці вибухнув порцією звинуваченьВідео

12:06

Процес займе "багато місяців": у Білому домі розповіли, коли поставлять Abrams

12:00

Еліти ділитимуть майно клану Путіна, громадянська війна в Росії неминуча - ШейтельманВідео

11:50

Навіщо 27 січня потрібно пити молоко всім: прикмети і що не можна робитиВідео

11:34

"Хай не розраховує на зменшення підтримки України": Шольц жорстко припечатав ПутінаВідео

11:33

Навіщо класти туалетний папір у шафу: унікальний секрет від досвідчених господинь

Реклама
11:29

"Беззубий і слабкий розумом": Гіркіна обурила заява Путіна про війну в Україні

11:25

"Для мене Путін - ніхто": Зеленський зробив жорстку заяву

11:12

Користь і шкода волоських горіхів: розкриваємо всі секрети суперфуду

10:56

У двох областях та Києві "прильоти" під час ракетного удару по Україні: подробиціВідео

10:30

Пальчики оближеш: неймовірний рецепт хрусткої квашеної капусти у власному сокуВідео

10:28

У Криму вороги готуються до нової хвилі мобілізації: у Генштабі ЗСУ озвучили деталіВідео

10:12

У Києві прогриміли потужні вибухи, над містом дим: що відомо на даний момент

09:54

"На диво ніхто не розраховує": Путін готує наступ в Україні за кількома напрямками - ЗМІ

09:51

РФ запустила по Україні понад 30 ракет, частина на підльоті, є "прильоти" – Повітряні силиВідео

09:48

Не злипнуться і не лопнуть: головний секрет приготування соковитих пельменівВідео

09:40

Слуга народу Крейденко розвінчав міф російської пропаганди про "голодаючий" Карабах

09:40

Україна може перемогти РФ і повернути Крим, але є кілька проблем – екскомандувач армією США в ЄвропіВідео

09:31

Волонтерів Бегшоу і Перрі вбили під Соледаром - британське МЗСВідео

09:17

Тонко грають на нервах: п'ять імен, які носять нестерпно ревниві чоловіки

09:10

Богдан в купальнику похвалилася схудненням

09:00

Гороскоп на сьогодні 26 січня: Тельцям - прощення, Рибам - фінансовий прибутокВідео

08:54

Опух через перебір з ін'єкціями: дублера Путіна невдало "підігнали" під оригінал - ЗМІ

08:48

Кремль "замилює" очі росіянам з приводу могутності західних танків в руках ЗСУ - ISWВідео

08:41

Росія атакувала Україну ракетами: під ударом може опинитися низка областейВідео

08:24

Канада готується відправити Україні танки Leopard - ЗМІ

Реклама
08:00

В росії є корупція, і в Україні є корупція. Але є нюансПогляд

07:58

РФ сьогодні хоче масовано вдарити ракетами: українців попередили про небезпекуВідео

07:47

Врятував життя близько 600 захисників України: на фронті загинув Народний герой Роман Бабич

07:45

Бахмут не братимуть: РФ відволікає ЗСУ для "вирішального" наступу на Луганщині – ISWВідео

07:09

Виробник F-16 готовий поставляти винищувачі тим країнам, які передадуть свої літаки УкраїніВідео

06:35

Герасимов, подивися на карту і помри від горяПогляд

06:34

РФ атакувала Україну дронами: ЗСУ вночі збили всі 24 безпілотники, запущені ворогом

06:00

Як посилити прийом сигналу на телефоні: прості способи, які допоможуть забути про поганий зв'язок

04:50

Шкаралупа злетить з яйця за секунди: секретний інгредієнт, який варто додати у воду при варінніВідео

04:05

Завалить снігом, вріжуть морози: українцям назвали терміни справжньої зимиВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Рецепти
Новий рік 2023ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Мода та краса
Модні зачіскиНоворічний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти