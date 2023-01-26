РФ перед ракетним ударом навмисно вночі пускала дрони: у ЗСУ пояснили причину

Країна-агресорка намагається хитрістю виявити місце розташування української ППО.

РФ перед ракетною атакою навмисно запускає дрони/ Telegram, скрін

Російські окупанти у ніч на 26 січня запускали по Україні дрони-камікадзе, а вже вранці влаштували масовану ракетну атаку. У Збройних силах України пояснили такі маневри. Загарбники пускають спочатку дешеві дрони, щоб виснажити українську систему ППО, і розраховують, що Україна після цього не зможе збивати їхні дорогі ракети.

Про це розповіла керівниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону. Вона повідомила, що безпілотники окупантів були збиті у Кіровоградській та Черкаській областях. РФ намагалася атакувати ними об’єкти критичної, енергетичної чи військової інфраструктури.

За словами Гуменюк, Росія під час атаки дронами спрямовує одразу велику їх кількість по різних регіонах. При цьому країна-агресорка запускає їх хвилями, щоб визначити розташування української ППО.

"Саме тому ми акцентуємо постійну увагу на те, що не можна сповіщати "ой, ура, вже збили". У той момент, коли ви сповіщаєте, що, наприклад, на Вінниччині спрацювала ППО, на Черкащині, Кіровоградщині – це вже орієнтує ворога. Не треба такого робити під час повітряної тривоги", – наголосила Гуменюк.

Масований ракетний удар по Україні

Нагадаємо, Росія у четвер, 26 січня, масово атакувала Україну ракетами. Країна-агресорка випустила ракети як з авіації, так і з кораблів.

У Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Був "приліт" у Дніпровському районі української столиці. Також у Голосіївському районі Києва внаслідок падіння частини ракети загинув 55-річний чоловік, ще двоє людей постраждали.

"Прильоти" були також у Вінницькій області та на Одещині. На Вінниччині обійшлося без постраждалих. В Одесі були пошкоджені декілька об’єктів енергетичної інфраструктури, про постраждалих не повідомлялося.

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