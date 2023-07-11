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РФ вбила авіабомбою в Оріхові подружжя залізничників: 8-річна дитина стала сиротою

Альона Вороніна
11 липня 2023, 08:41 оновлено 11 липня, 08:47
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Чоловік з дружиною потрапили під удар окупантів, коли роздавали волонтерську допомогу.
Удар авиабомбой по Орехову
РФ вдарила авіабомбою по Оріхові/ колаж: Главред, фото: ДСНС України

Внаслідок удару авіабомбою по Оріхові у Запорізькій області, який здійснили російські окупанти 10 липня, загинули семеро людей. Серед загиблих – подружжя залізничників. Чоловік і дружина Віталій Юшко і Ольга Очкас потрапили під удар, коли роздавали волонтерську допомогу. 8-річна дитина залишилася сиротою.

Про це повідомляється на сторінці "Укрзалізниці" у Facebook. У компанії зазначили, що турбуватимуться про дитину загиблих до її повноліття.

"Укрзалізниця піклуватиметься про 8-річну дитину загиблих в Оріхові залізничників до її повноліття. Її батьки потрапили під ворожий обстріл під час волонтерської допомоги людям", – йдеться у повідомленні.

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У компанії кажуть, що виплачуватимуть дитині грошову допомогу.

"Відповідно до розробленого для таких трагічних випадків порядку дитина до свого повноліття отримуватиме від компанії щорічну грошову допомогу та можливість оздоровлення. Крім того, плануються виплати в рамках програми "Залізна родина", – йдеться у повідомленні на сайті компанії.

Що відомо про загибле подружжя

В Укрзалізниці розповіли, що Віталій Юшко, 1976 року народження, трудову діяльність на залізничному транспорті розпочав у 1995-му електромонтером СЦБ Пологівської дистанції сигналізації та зв’язку Придніпровської залізниці. Там же пізніше він працював електромеханіком, старшим електромеханіком. Висококваліфікований працівник, відзначений відомчими та галузевими нагородами.

Ольга Очкас, 1978 року народження, з 1999-го працювала на станції Оріхівська. Пройшла шлях від прибиральника виробничих приміщень до чергового по залізничній станції, на цій посаді й працювала з 2004 року.

  • Удар авіабомбою по Оріхові
    Удар авіабомбою по Оріхові ДСНС України
  • Удар авіабомбою по Оріхові
    Удар авіабомбою по Оріхові ДСНС України
  • Удар авіабомбою по Оріхові
    Удар авіабомбою по Оріхові ДСНС України
  • Удар авіабомбою по Оріхові
    Удар авіабомбою по Оріхові ДСНС України
  • Удар авіабомбою по Оріхові
    Удар авіабомбою по Оріхові ДСНС України
  • Удар авіабомбою по Оріхові
    Удар авіабомбою по Оріхові ДСНС України
  • Удар авіабомбою по Оріхові
    Удар авіабомбою по Оріхові ДСНС України
  • Удар авіабомбою по Оріхові
    Удар авіабомбою по Оріхові ДСНС України
  • Удар авіабомбою по Оріхові
    Удар авіабомбою по Оріхові ДСНС України

РФ вдарила авіабомбою по Оріхові

Країна-агресорка Росія 10 липня вдарила керованою авіабомбою по місцю видачі гуманітарної допомоги у житловому кварталі в прифронтовому Оріхові Запорізької області.

Спочатку повідомлялося про чотирьох загиблих – жінок 43, 45, 47 років і 47-річного чоловіка. Проте потім рятувальники дістали з-під завалів тіла ще трьох людей. Таким чином кількість загиблих зросла до семи.

Нагадаємо, російські окупанти у ніч на вівторок, 11 липня, атакували Київ дронами "Шахед". Біля української столиці працювала протиповітряна оборона. Усі ворожі безпілотники вдалося збити. Вибухи лунали також в Одеській області.

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