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РФ стягнула ударний кулак і готує штурм: два міста України під загрозою – Жданов

Олексій Тесля
1 жовтня 2023, 03:30
Російські окупанти збирають сили для спроби нового наступу, попередив Олег Жданов.
Російська техніка, російські військові, Олег Жданов
Росіяни формують новий ударний кулак / Колаж: Главред, Фото: УНІАН , sprotyv.info

Полковник запасу ЗСУ, колишній офіцер Генштабу та військовий експерт Олег Жданов розповів про ситуацію на фронтах війни РФ проти України.

За його словами, на Куп'янському напрямку ситуація частково стабілізувалася - зараз росіяни припинили атакуючі дії.

"На Куп'янському і Лиманському напрямках росіяни намагаються сформувати ударне угруповання", - говорить експерт.

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За його словами, російські окупанти збирають сили для спроби нового наступу на Куп'янському напрямку.

При цьому військовий експерт не виключив, що протягом 1-2 тижнів РФ спробує почати наступальну операцію, щоб відтягнути підрозділи ЗСУ з інших напрямків.

"У Білогорівці ворог робив спроби атак, але безуспішно", - додав Жданов.

Нагадаємо, раніше українцям назвали цілі – чим і коли планує бити РФ. ЗСУ збивають 70-80% дронів РФ, що змушує росіян коригувати тактику, розповіла Наталія Гуменюк.

Раніше Роман Світан назвав ймовірний напрямок удару РФ. У РФ є близько місяця-півтора до початку осінніх дощів, вважає Роман Світан.

Нагадаємо, раніше Світан назвав умову перелому у війні. Можуть з'явитися реальні перспективи завершення війни до кінця року, вважає Роман Світан.

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Купянск Олег Жданов війна Росії та України
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