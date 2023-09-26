Під загрозою два міста України: Світан назвав ймовірний напрямок удару РФ

Військовий експерт, полковник запасу Роман Світан оцінив ймовірність нового наступу російських окупантів.
Під час чату в Главреді, оцінюючи протяжність лінії зіткнення, він підкреслив, що росіяни "влізли в кишку" фронту протяжністю 1200 км, притиснуту до Азовського і Чорного морів на глибину 80-100 км.
"Це дуже незручне розташування для російських військ - дуже довгі плечі постачання військової амуніції та боєприпасів, подекуди до 500-700 км", - зазначив експерт.
При цьому він вважає, що окупантам зручніше наступати там, де це плече найкоротше, тобто в районі Куп'янська.
"Від Валуйок до Куп'янська 80 км, а від кордону – всього кілька десятків кілометрів. Це оптимальний варіант для наступальних дій, тим більше, в тому вікні можливостей, яке залишилося", - не виключив співрозмовник.
Водночас він нагадав про те, що у РФ є близько місяця-півтора до початку осінніх дощів.
"А практично по всій лінії фронту, де знаходяться росіяни, грунти, схильні до розмокання в сезон дощів, тому рухатися буде не можна. Тому противник буде намагатися просуватися тільки в районі Куп'янська і Сватового", - додав Світан.
Дивіться відео - чат з Романом Світаном в Главреді:
Раніше Світан розповів про те, що ЗСУ зайдуть до Криму раніше, ніж до Донецька. Звільнення Криму політично ніяк не позначиться на владі в Кремлі, вважає Роман Світан.
Нагадаємо, раніше Світан назвав умову перелому у війні. Можуть з'явитися реальні перспективи завершення війни до кінця року, вважає Роман Світан.
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