Під загрозою два міста України: Світан назвав ймовірний напрямок удару РФ

У РФ є близько місяця-півтора до початку осінніх дощів, вважає Роман Світан.

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Роман Світан спрогнозував напрямки бойових дій / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Військовий експерт, полковник запасу Роман Світан оцінив ймовірність нового наступу російських окупантів.

Під час чату в Главреді, оцінюючи протяжність лінії зіткнення, він підкреслив, що росіяни "влізли в кишку" фронту протяжністю 1200 км, притиснуту до Азовського і Чорного морів на глибину 80-100 км.

"Це дуже незручне розташування для російських військ - дуже довгі плечі постачання військової амуніції та боєприпасів, подекуди до 500-700 км", - зазначив експерт.

При цьому він вважає, що окупантам зручніше наступати там, де це плече найкоротше, тобто в районі Куп'янська.

"Від Валуйок до Куп'янська 80 км, а від кордону – всього кілька десятків кілометрів. Це оптимальний варіант для наступальних дій, тим більше, в тому вікні можливостей, яке залишилося", - не виключив співрозмовник.

Водночас він нагадав про те, що у РФ є близько місяця-півтора до початку осінніх дощів.

"А практично по всій лінії фронту, де знаходяться росіяни, грунти, схильні до розмокання в сезон дощів, тому рухатися буде не можна. Тому противник буде намагатися просуватися тільки в районі Куп'янська і Сватового", - додав Світан.

Дивіться відео - чат з Романом Світаном в Главреді:

Раніше Світан розповів про те, що ЗСУ зайдуть до Криму раніше, ніж до Донецька. Звільнення Криму політично ніяк не позначиться на владі в Кремлі, вважає Роман Світан.

Нагадаємо, раніше Світан назвав умову перелому у війні. Можуть з'явитися реальні перспективи завершення війни до кінця року, вважає Роман Світан.

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