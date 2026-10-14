Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ споряджає Ту-160М ракетами: які цілі атаки і що помітили на аеродромах

Руслана Заклінська
14 жовтня 2026, 19:11
google news Підпишіться
на нас в Google
На російських військових аеродромах зафіксували нові ознаки підготовки стратегічної авіації до удару по Україні.
РФ споряджає Ту-160М ракетами: які цілі атаки і що помітили на аеродромах
РФ споряджає Ту-160М ракетами / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Главред, УНІАН

Головне:

  • На аеродромі "Енгельс" зафіксували спорядження Ту-160М крилатими ракетами
  • До шести Ту-95МС передислокували з авіабази "Оленья" на Далекий Схід
  • У жовтні існує загроза ударів по військових і навколовоєнних конференціях

Росія готується до нового масованого повітряного удару по Україні. На аеродромі "Енгельс" помітили Ту-160М із крилатими ракетами Х-101, а частину бомбардувальників Ту-95МС передислокували на Далекий Схід. Про це пише Defense Express.

Нові супутникові знімки від 12 жовтня російських військових аеродромів, оприлюднені моніторинговим ресурсом AviVector, зафіксували спорядження стратегічного бомбардувальника Ту-160М крилатими ракетами Х-101 на аеродромі "Енгельс". За оцінкою експертів, російські військові можуть готувати літаки до застосування почергово, обслуговуючи їх по одному.

відео дня

Така організація робіт може впливати на інтервали між масованими повітряними атаками по Україні. Підготовка бомбардувальників, технічні процедури та переміщення між аеродромами потребують часу.

РФ споряджає Ту-160М ракетами: які цілі атаки і що помітили на аеродромах
Літаки, якими обстрілюють Україну / Інфографіка: Главред

За даними AviVector, станом на 8 жовтня на авіабазі "Оленья" перебували сім стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і 33 літаки Ту-22М3. Також там зафіксували два літаки-заправники Іл-78М та інші повітряні судна.

Упродовж 8-9 жовтня до авіабази "Українка" на Далекому Сході передислокували до шести Ту-95МС. Ще один Ту-22М3 перемістився на "Енгельс".

У Defense Express припускають, що Росія намагається зменшити ризик ураження стратегічної авіації, розосереджуючи бомбардувальники на віддалених аеродромах. Водночас переміщення літаків і підготовка ракет можуть свідчити про підготовчі заходи до нового масованого удару.

Що може атакувати РФ у жовтні

Водночас у жовтні зберігається підвищена загроза ударів по конференціях на військову та навколовоєнну тематику в Києві й інших містах, попередив Telegram-канал "Миколаївський Ваньок".

"Наскільки я знаю, всю інформацію, яку вдалося дістати, доведуть до організаторів. Приймайте рішення, будь ласка, виходячи з безпеки для життя людей. Усе інше менш важливе, якою б конференція не була", - йдеться в повідомленні.

Які міста Росія може атакувати найчастіше - думка військового

Росія може поширити тактику регулярних ударів реактивними безпілотниками на інші українські міста. Водночас через обмежені виробничі можливості окупантам буде складно тривалий час масовано атакувати кілька напрямків одночасно, розповів в інтерв’ю Главреду командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука".

За словами військового, крім Києва та Київської області, російські війська застосовують реактивні дрони для ударів по Харкову, Одесі, Херсону, Сумах, Слов’янську та Краматорську.

"Виготовили - зібрали - завдали удару", - так "Лука" описав цикл виробництва та застосування російських безпілотників.

Військовий пояснив, що виробництво дронів працює на межі можливостей. На уламках збитих безпілотників можна побачити дати виготовлення, які свідчать, що їх виробляють незадовго до застосування.

На думку "Луки", Росія може зосереджувати основні ресурси на атаках одного міста, однак підтримувати інтенсивні удари по великому населеному пункту їй вдасться лише день-два. Масштабні комбіновані атаки, за його оцінкою, зазвичай відбуваються приблизно один-два рази на тиждень.

Загроза масованого удару по Україні - що відомо

Як раніше повідомляв Главред, монітори зафіксували розгортання 32 балістичних ракет для можливого удару по Україні. Серед можливих цілей монітори вказували мости, об’єкти енергетики та системи водопостачання.

Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості повного обміну розвіданими з партнерами для захисту життя людей. Він також звернув увагу на те, що Україна не отримала попередження про запуск балістичних ракет 12 жовтня. За його повідомленням, під час того удару по Києву було п’ять балістичних ракет і Збройні сили виявили їх лише за кілька секунд до влучання.

Моніторинговий канал "єРадар" повідомив про підготовку нових масованих ударів із використанням балістичних ракет і реактивних безпілотників. За даними каналу, ворог може застосувати близько 30 балістичних ракет у наступні дні.

Читайте також:

Про персону: комбат "Лука"

Володимир із позивним "Лука" - командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Почав службу ще до повномасштабного вторгнення, пройшов АТО.

Навчався в Харківському національному університеті Повітряних Сил.

Брав участь в обороні Сєвєродонецька, Лисичанська та інших гарячих точок на передовій, а також в операціях на Харківському напрямку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні війна Росії та України ракетний удар Ракетна атака на Україну
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Ми не продаємо нашу країну": Зеленський жорстко висловився про Трампа

"Ми не продаємо нашу країну": Зеленський жорстко висловився про Трампа

20:22Війна
Росія звинуватила Україну в нових ударах по НПЗ - у Зеленського зробили заяву

Росія звинуватила Україну в нових ударах по НПЗ - у Зеленського зробили заяву

19:57Війна
Українців попередили про відключення світла 15 жовтня: як діятимуть графіки

Українців попередили про відключення світла 15 жовтня: як діятимуть графіки

19:15Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
Ледь не померла сама і втратила доньку: у родині Ірини Федишин сталося горе

Ледь не померла сама і втратила доньку: у родині Ірини Федишин сталося горе

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопця з рибою за 47 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопця з рибою за 47 с

Долар і євро раптово полетіли донизу після стрибка: курс валют на 15 жовтня

Долар і євро раптово полетіли донизу після стрибка: курс валют на 15 жовтня

Найкращий рецепт яблучного варення на зиму - готується з трьох інгредієнтів

Найкращий рецепт яблучного варення на зиму - готується з трьох інгредієнтів

Трагедія Ірини Федишин: що сталося зі співачкою та хто її підтримав

Трагедія Ірини Федишин: що сталося зі співачкою та хто її підтримав

Останні новини

20:28

Не бояться труднощів і перешкод: 4 місяці народження найстійкіших людей

20:22

"Ми не продаємо нашу країну": Зеленський жорстко висловився про Трампа

20:15

"Управлінський досвід, який може бути корисним усій країні", - експерт про політичну роль Терехова

20:05

Що означає red flag: звідки взявся вислів і чим його замінити українською

19:58

"Вона — моя копія": чоловік Федишин опублікував зворушливий допис після втрати доньки

Вибори у лютому, заміна Трампа та припинення вогню: Чаленко - про наслідки угоди РФ і СШАВибори у лютому, заміна Трампа та припинення вогню: Чаленко - про наслідки угоди РФ і США
19:57

Росія звинуватила Україну в нових ударах по НПЗ - у Зеленського зробили заяву

19:54

Малина буде великою та солодкою наступного року: що потрібно зробити восениВідео

19:42

У Лорак злетіла перука: у мережі висміяли співачку, яку неможливо впізнати

19:26

Кінець фінансової скрути: 4 знаки зодіаку розбагатіють уже в жовтні

Реклама
19:15

Українців попередили про відключення світла 15 жовтня: як діятимуть графіки

19:11

РФ споряджає Ту-160М ракетами: які цілі атаки і що помітили на аеродромах

19:10

Трамп ставить все на капітуляцію: Денисенко назвав дві погані стратегії КиєваПогляд

19:09

Кількість загиблих у Луцьку зросла: Зеленський розповів, як змусити РФ зупинитися

18:55

Як прибрати запах котів і собак: експерти назвали дієвий метод

18:46

Скарби під ногами: навіщо збирати каштани та як їх використовувати вдомаВідео

18:34

Коли саме збирати калину восени: головна умова для солодких ягід

18:14

Зимова куртка буде як нова: як швидко освіжити її без прання

18:05

Душові кабіни й ванни виходять із моди: що стрімко набирає популярності

18:00

Як замаринувати опеньки на зиму: 3 рецепти смачної грибної закуски

17:36

Трамп одним рішенням зірвав переговори про гарантії безпеки для України - ЗМІ

Реклама
17:30

Під Харковом у ДТП загинула жінка, яка втратила чоловіка та трьох дітей через удар РФ

17:19

Український FPV-дрон збив російський Мі-28НМ у повітрі - відеоВідео

17:17

Не гірше за гній: який сидерат посіяти восени для відновлення ґрунту

17:10

Горіхи не гірчитимуть і не вкриються пліснявою: де їх потрібно зберігати

17:01

Як позбутись слимаків: агроном показав секретний метод з кухонних відходівВідео

16:46

"Неймовірно важко": помер відомий український режисер

16:13

Долар і євро раптово полетіли донизу після стрибка: курс валют на 15 жовтня

16:13

Квашена капуста "пелюстка" з буряком: рецепт хрумкої закуски на зиму

16:00

Чому 15 жовтня потрібно встигнути зробити три важливі справи: яке церковне свято

15:40

Навіщо кладуть лаврове листя в авто: справа зовсім не в забобонах

15:20

Найкращий рецепт яблучного варення на зиму - готується з трьох інгредієнтів

15:14

Одяг після прання висохне швидше: названо маловідомий режим пральної машини

15:07

Заарештовано: у РФ ухвалили рішення щодо прихильника Путіна Джигана

15:06

Нумерологи назвали 4 дати народження, пов’язані з високим інтелектом

14:59

Чи попереджали США про пуск балістики по Києву - Ігнат вказав на важливий нюанс

14:33

У Кремлі цинічно "виправдали" удари по Україні під час "енергетичного перемир'я"

14:28

Дощ із живих риб - реальність: вчені назвали причину рідкісного погоднього явищаВідео

14:22

"Мій другий день народження": Ілона Гвоздьова потрапила під обстріл

14:16

"Сама винна": на Ірину Федишин накинулися хейтери через втрату дитини

14:00

Як розтягнути светр, який сів після прання: крутий лайфхак

Реклама
13:49

Планшет як універсальний пристрій: коли він зручніший за ноутбук або смартфон новини компанії

13:43

Правила бронювання переписали: хто втратить бронь і що треба зробити до 20 жовтня

13:25

Як відмити жовті плями на контейнері для їжі - ефективні та бюджетні засоби

13:08

Гороскоп Таро на завтра, 15 жовтня: Близнюкам — дія, Ракам — рішення

12:48

Капуста з солодким перцем і часником: головне правило швидкого маринаду

12:36

Люди тяжко поранені: РФ атакувала гуртівню в Луцьку, перші деталі

12:33

У Папи Римського діагностували рак: що відомо

12:26

Вбивцю Тупака Шакура засудили до довічного ув’язнення — подробиці

12:15

Без крику і сварок: як правильно обмежувати дітей у гаджетах

12:11

Не лише старт в IT: Mate academy запускає навчання для фахівців з досвідом новини компанії

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Регіони
Новини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини Харкова
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти