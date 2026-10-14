РФ споряджає Ту-160М ракетами: які цілі атаки і що помітили на аеродромах

На російських військових аеродромах зафіксували нові ознаки підготовки стратегічної авіації до удару по Україні.

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РФ споряджає Ту-160М ракетами / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Главред, УНІАН

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На аеродромі "Енгельс" зафіксували спорядження Ту-160М крилатими ракетами

До шести Ту-95МС передислокували з авіабази "Оленья" на Далекий Схід

У жовтні існує загроза ударів по військових і навколовоєнних конференціях

Росія готується до нового масованого повітряного удару по Україні. На аеродромі "Енгельс" помітили Ту-160М із крилатими ракетами Х-101, а частину бомбардувальників Ту-95МС передислокували на Далекий Схід. Про це пише Defense Express.

Нові супутникові знімки від 12 жовтня російських військових аеродромів, оприлюднені моніторинговим ресурсом AviVector, зафіксували спорядження стратегічного бомбардувальника Ту-160М крилатими ракетами Х-101 на аеродромі "Енгельс". За оцінкою експертів, російські військові можуть готувати літаки до застосування почергово, обслуговуючи їх по одному.

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Така організація робіт може впливати на інтервали між масованими повітряними атаками по Україні. Підготовка бомбардувальників, технічні процедури та переміщення між аеродромами потребують часу.

Літаки, якими обстрілюють Україну / Інфографіка: Главред

За даними AviVector, станом на 8 жовтня на авіабазі "Оленья" перебували сім стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і 33 літаки Ту-22М3. Також там зафіксували два літаки-заправники Іл-78М та інші повітряні судна.

Упродовж 8-9 жовтня до авіабази "Українка" на Далекому Сході передислокували до шести Ту-95МС. Ще один Ту-22М3 перемістився на "Енгельс".

У Defense Express припускають, що Росія намагається зменшити ризик ураження стратегічної авіації, розосереджуючи бомбардувальники на віддалених аеродромах. Водночас переміщення літаків і підготовка ракет можуть свідчити про підготовчі заходи до нового масованого удару.

Що може атакувати РФ у жовтні

Водночас у жовтні зберігається підвищена загроза ударів по конференціях на військову та навколовоєнну тематику в Києві й інших містах, попередив Telegram-канал "Миколаївський Ваньок".

"Наскільки я знаю, всю інформацію, яку вдалося дістати, доведуть до організаторів. Приймайте рішення, будь ласка, виходячи з безпеки для життя людей. Усе інше менш важливе, якою б конференція не була", - йдеться в повідомленні.

Які міста Росія може атакувати найчастіше - думка військового

Росія може поширити тактику регулярних ударів реактивними безпілотниками на інші українські міста. Водночас через обмежені виробничі можливості окупантам буде складно тривалий час масовано атакувати кілька напрямків одночасно, розповів в інтерв’ю Главреду командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука".

За словами військового, крім Києва та Київської області, російські війська застосовують реактивні дрони для ударів по Харкову, Одесі, Херсону, Сумах, Слов’янську та Краматорську.

"Виготовили - зібрали - завдали удару", - так "Лука" описав цикл виробництва та застосування російських безпілотників.

Військовий пояснив, що виробництво дронів працює на межі можливостей. На уламках збитих безпілотників можна побачити дати виготовлення, які свідчать, що їх виробляють незадовго до застосування.

На думку "Луки", Росія може зосереджувати основні ресурси на атаках одного міста, однак підтримувати інтенсивні удари по великому населеному пункту їй вдасться лише день-два. Масштабні комбіновані атаки, за його оцінкою, зазвичай відбуваються приблизно один-два рази на тиждень.

Загроза масованого удару по Україні - що відомо

Як раніше повідомляв Главред, монітори зафіксували розгортання 32 балістичних ракет для можливого удару по Україні. Серед можливих цілей монітори вказували мости, об’єкти енергетики та системи водопостачання.

Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості повного обміну розвіданими з партнерами для захисту життя людей. Він також звернув увагу на те, що Україна не отримала попередження про запуск балістичних ракет 12 жовтня. За його повідомленням, під час того удару по Києву було п’ять балістичних ракет і Збройні сили виявили їх лише за кілька секунд до влучання.

Моніторинговий канал "єРадар" повідомив про підготовку нових масованих ударів із використанням балістичних ракет і реактивних безпілотників. За даними каналу, ворог може застосувати близько 30 балістичних ракет у наступні дні.

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Про персону: комбат "Лука" Володимир із позивним "Лука" - командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Почав службу ще до повномасштабного вторгнення, пройшов АТО. Навчався в Харківському національному університеті Повітряних Сил. Брав участь в обороні Сєвєродонецька, Лисичанська та інших гарячих точок на передовій, а також в операціях на Харківському напрямку.

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