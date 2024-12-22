Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ розкидає у одному з міст України пастки-їжаки: у МВА попередили про загрозу

Маріна Фурман
22 грудня 2024, 19:10
121
Спершу водій пострапляє на пастку, а потім ворожий дрон атакує авто.
Херсон, пастка
Росіяни розставляють пастки в Херсонській області / Колаж: Главред, фото: Херсонская ГВА, Херсонская областная прокуратура

Головне:

  • Російські окупанти намагаються підступно тероризувати цивільне населення в Херсоні
  • Ворог розкидає пастки-"їжаки" на дорогах
  • У Херсонській МВА закликають бути максимально обережними

Російські окупанти вигадали новий метод, щоб завдавати ударів по цивільному населенню на Херсонщині. Цього разу армія РФ дистанційно розкидає на дорогах пастки-"їжаки". Про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

У повідомленні йдеться, що під час руху після наїзду на "їжака" в автівці пошкоджується колесо, після зупинки на місце прилітає дрон з вибухівкою.

відео дня

Він закликав водіїв, які їдуть Херсонською областю, бути максимально обережними на дорозі.

"А якщо ви вже наїхали на металевий трикутник, намагайтесь дістатися більш безпечного місця для заміни колеса", - підкреслив він.

Ситуація в Херсонській області - останні новини

Як писав Главред, у пʼятницю, 20 грудня російські окупанти запустили по Херсону близько 1000 снарядів за 40 хвилин. Прильоти були зафіксовані в усіх районах міста. Унаслідок ворожих дій постраждали люди.

Згодом "Николаевский Ванек" у своєму Telegram-каналі повідомив, що дві російські групи під прикриттям інтенсивного обстрілу намагалися прорватися до Антонівського мосту, але зазнали поразки. ЗСУ завдали удару у відповідь по російських штурмових групах.

Тим часом військовий експерт зазначає, що навіть у разі найгіршого сценарію, якщо російська ДРГ зможе закріпитися на правому березі, утримати якийсь плацдарм їм буде дуже важко. Він додає, що окупанти роблять усе для того, щоб розтягнути лінію фронту: щоб у Херсоні нам треба було утримувати боєздатні підрозділи.

Читайте також:

Хто такий Роман Мрочко?

Мрочко Роман Миколайович (нар. 8 квітня 1989, м. Ленінськ (Байконур) Кзил-Ординської області Казахська РСР)—український юрист, військовий прокурор, полковник. З 2 березня 2023 року — начальник Херсонської міської військової адміністрації, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Херсона Херсонська область
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Литимуть дощі та сипатиме сніг: Україну атакує негода

Литимуть дощі та сипатиме сніг: Україну атакує негода

19:15Синоптик
Розстріл росіянами чотирьох українських полонених: відомі деталі злочину РФ

Розстріл росіянами чотирьох українських полонених: відомі деталі злочину РФ

18:30Україна
Росіян добивали дронами: на Харківщині ЗСУ потужно спалили бронеколону РФ

Росіян добивали дронами: на Харківщині ЗСУ потужно спалили бронеколону РФ

18:14Україна
Реклама

Популярне

Більше
Загроза удару "Орешником": розкрито несподіваний сценарій і ціль РФ

Загроза удару "Орешником": розкрито несподіваний сценарій і ціль РФ

Буря "трусить" цілих 2 тижні: в Україні жорстко затягує магнітна буря

Буря "трусить" цілих 2 тижні: в Україні жорстко затягує магнітна буря

Шанс загриміти на 10 років: Усик потрапив у скандал після бою - все через одяг

Шанс загриміти на 10 років: Усик потрапив у скандал після бою - все через одяг

Усик переміг Ф'юрі: всі деталі

Усик переміг Ф'юрі: всі деталі

Помилка, яку роблять багато: якщо її знати, мікрохвильовка прослужить ще онукам

Помилка, яку роблять багато: якщо її знати, мікрохвильовка прослужить ще онукам

Останні новини

19:16

Путін пішов на принцип: Росія повернула собі 40% територій у Курщині – WP

19:15

Литимуть дощі та сипатиме сніг: Україну атакує негода

19:10

РФ розкидає у одному з міст України пастки-їжаки: у МВА попередили про загрозу

18:30

Розстріл росіянами чотирьох українських полонених: відомі деталі злочину РФ

18:21

Чи спрацює знову енергетичний шантаж Кремля?Погляд

Нові податки, подорожчання автоцивілки, зв'язку та продуктів: що зміниться з 1 січня для українцівНові податки, подорожчання автоцивілки, зв'язку та продуктів: що зміниться з 1 січня для українців
18:14

Росіян добивали дронами: на Харківщині ЗСУ потужно спалили бронеколону РФВідео

18:04

РФ намагається форсувати Дніпро: експерт розповів, чи є загроза для Херсона

17:37

Потрібний мирний договір: Папа розкритикував Європу за озброєння війни в Україні

17:35

Померла у 26 років: у родині путіністки Шукшиної сталося горе

Реклама
17:14

Б'є на тисячі кілометрів: КНДР могла передати РФ "секретну" балістику – ЗМІ

17:00

Окупанти штурмували на пікапах із прапором СРСР: ЗСУ відбили ворожу атаку - Forbes

16:41

Українському співаку заборонили в'їзд до Євросоюзу

16:22

Атака дронів на російську нафтобазу: в ЦПД сказали, у чому важливість об'єкта

16:13

"Направляємо людей на фронт": у ПС розкрили деталі переведення бійців у піхоту

16:02

Стріляють в армію Путіна і збивають свої БПЛА: ЗМІ дізналися, як воюють війська КНДР

15:55

Чому не можна розбивати яйця ножем: експерти пояснили, як це робити правильно

15:43

Деякі медичні послуги в Україні стануть платними: коли запрацюють нововведення

15:40

Принесуть успіх у 2025 році: експерти назвали три "щасливі" кімнатні рослини

15:35

2025 рік стане ключовим для наближення миру в Україні - ЗеленськийВідео

15:21

Оминати десятою дорогою: які речі не можна купувати на барахолках та секондах

Реклама
14:57

Час для припинення вогню: Трамп "направив повідомлення" Зеленському - El Pais

14:51

Окупанти спробували окупувати острів в Запорізькій області: деталі

14:47

Путін вибухнув цинічними звинуваченнями і погрозами на адресу України

14:38

Впораються з оптичною ілюзією одиниці: знайдіть зайвий гриб за 7 секунд

14:00

Ще один злочин: росіяни розстріляли українських полонених на фронтіВідео

14:00

Плани Путіна щодо затяжної війни з Україною: в ISW розкрили деталі

13:27

Реванш Усик-Ф’юрі: скільки мільйонів заробив українець - дуже кругла сума

13:07

Хакери видалили один з найзакритіших реєстрів в Україні: що відомо

12:56

Чим корисні фісташки для організму: вчені розповіли про добову норму фісташок

12:52

Сєдокова збрехала і не оплатила транспортування тіла та похорон Яніса Тімми

12:50

Новий догляд за орхідеями: для чого експерти кладуть у горщик 2 кубики льоду

12:21

Рекордна вартість: в Україні різко переписали ціни на популярний овоч

12:05

Як вибрати килимок для йоги - які матеріал і довжина килимка підійдуть новачкові

12:03

"Цілковите нахабство": названо крок, якого Трамп чекає від ПутінаВідео

11:44

Війна може тривати до 2026 року: оприлюднено негативний сценарій для України

11:21

Історія зараз не знає таких випадків: ЗСУ провели унікальну операцію - експерт

11:04

"Знаєш тітку Ані Лорак": Пєсков жорстко опустив запроданкуВідео

11:01

ЗСУ і війська РФ просунулися на важливому напрямку: у США розкрили деталі

10:26

Як вибрати віник для лазні: різновиди, як правильно запарювати віники

10:21

Шанс загриміти на 10 років: Усик потрапив у скандал після бою - все через одяг

Реклама
10:00

Новорічний стіл 2025: у скільки обійдеться і за що доведеться доплатити

09:51

Допомога Україні: Шольц прикрикнув на Дуду на зустрічі лідерів ЄС - FT

08:58

Десант на Дніпро і спроба атаки в бік Херсона: Братчук розкрив плани РФ

08:45

Різдвяний ребус: знайдіть схованого ельфа за 5 секунд

08:26

РФ завдала підступного удару: на Київщині загорівся дах будинку - що відомо

07:53

Щонайменше 10 вибухів: в Орлі здійнялося полум'я до небес на цінному об'єкті

06:52

Небільшовизм Путіна: чому Україна - лише проміжний рубіж КремляПогляд

06:00

Буря "трусить" цілих 2 тижні: в Україні жорстко затягує магнітна буря

05:42

Гороскоп на завтра 23 грудня: Левам - здійснення бажань, Стрільцям - щасливий день

05:00

Яке сьогодні свято 22 грудня 2024 року: що не можна робити вагітним цього дня

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУ
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти