РФ розкидає у одному з міст України пастки-їжаки: у МВА попередили про загрозу

Спершу водій пострапляє на пастку, а потім ворожий дрон атакує авто.

https://glavred.net/ukraine/rf-razbrasyvaet-v-odnom-iz-gorodov-ukrainy-lovushki-ezhi-v-gva-predupredili-ob-ugroze-10624448.html Посилання скопійоване

Росіяни розставляють пастки в Херсонській області / Колаж: Главред, фото: Херсонская ГВА, Херсонская областная прокуратура

Головне:

Російські окупанти намагаються підступно тероризувати цивільне населення в Херсоні

Ворог розкидає пастки-"їжаки" на дорогах

У Херсонській МВА закликають бути максимально обережними

Російські окупанти вигадали новий метод, щоб завдавати ударів по цивільному населенню на Херсонщині. Цього разу армія РФ дистанційно розкидає на дорогах пастки-"їжаки". Про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

У повідомленні йдеться, що під час руху після наїзду на "їжака" в автівці пошкоджується колесо, після зупинки на місце прилітає дрон з вибухівкою.

відео дня

Він закликав водіїв, які їдуть Херсонською областю, бути максимально обережними на дорозі.

"А якщо ви вже наїхали на металевий трикутник, намагайтесь дістатися більш безпечного місця для заміни колеса", - підкреслив він.

Ситуація в Херсонській області - останні новини

Як писав Главред, у пʼятницю, 20 грудня російські окупанти запустили по Херсону близько 1000 снарядів за 40 хвилин. Прильоти були зафіксовані в усіх районах міста. Унаслідок ворожих дій постраждали люди.

Згодом "Николаевский Ванек" у своєму Telegram-каналі повідомив, що дві російські групи під прикриттям інтенсивного обстрілу намагалися прорватися до Антонівського мосту, але зазнали поразки. ЗСУ завдали удару у відповідь по російських штурмових групах.

Тим часом військовий експерт зазначає, що навіть у разі найгіршого сценарію, якщо російська ДРГ зможе закріпитися на правому березі, утримати якийсь плацдарм їм буде дуже важко. Він додає, що окупанти роблять усе для того, щоб розтягнути лінію фронту: щоб у Херсоні нам треба було утримувати боєздатні підрозділи.

Читайте також:

Хто такий Роман Мрочко? Мрочко Роман Миколайович (нар. 8 квітня 1989, м. Ленінськ (Байконур) Кзил-Ординської області Казахська РСР)—український юрист, військовий прокурор, полковник. З 2 березня 2023 року — начальник Херсонської міської військової адміністрації, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред