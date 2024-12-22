РФ розкидає у одному з міст України пастки-їжаки: у МВА попередили про загрозу

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- Російські окупанти намагаються підступно тероризувати цивільне населення в Херсоні
- Ворог розкидає пастки-"їжаки" на дорогах
- У Херсонській МВА закликають бути максимально обережними
Російські окупанти вигадали новий метод, щоб завдавати ударів по цивільному населенню на Херсонщині. Цього разу армія РФ дистанційно розкидає на дорогах пастки-"їжаки". Про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
У повідомленні йдеться, що під час руху після наїзду на "їжака" в автівці пошкоджується колесо, після зупинки на місце прилітає дрон з вибухівкою.
Він закликав водіїв, які їдуть Херсонською областю, бути максимально обережними на дорозі.
"А якщо ви вже наїхали на металевий трикутник, намагайтесь дістатися більш безпечного місця для заміни колеса", - підкреслив він.
Ситуація в Херсонській області - останні новини
Як писав Главред, у пʼятницю, 20 грудня російські окупанти запустили по Херсону близько 1000 снарядів за 40 хвилин. Прильоти були зафіксовані в усіх районах міста. Унаслідок ворожих дій постраждали люди.
Згодом "Николаевский Ванек" у своєму Telegram-каналі повідомив, що дві російські групи під прикриттям інтенсивного обстрілу намагалися прорватися до Антонівського мосту, але зазнали поразки. ЗСУ завдали удару у відповідь по російських штурмових групах.
Тим часом військовий експерт зазначає, що навіть у разі найгіршого сценарію, якщо російська ДРГ зможе закріпитися на правому березі, утримати якийсь плацдарм їм буде дуже важко. Він додає, що окупанти роблять усе для того, щоб розтягнути лінію фронту: щоб у Херсоні нам треба було утримувати боєздатні підрозділи.
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Хто такий Роман Мрочко?
Мрочко Роман Миколайович (нар. 8 квітня 1989, м. Ленінськ (Байконур) Кзил-Ординської області Казахська РСР)—український юрист, військовий прокурор, полковник. З 2 березня 2023 року — начальник Херсонської міської військової адміністрації, повідомляє Вікіпедія.
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