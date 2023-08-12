У Бердянську пролунав потужний вибух в району порту: почалася велика пожежа

В окупованому місті над місцем вибуху піднімається стовп диму.

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У Бердянську пролунав потужний вибух в району порту/ колаж: Главред, фото: Telegram Андрющенко

У тимчасово окупованому місті Бердянськ Запорізької області вдень у суботу, 12 серпня, пролунав потужний вибух і підіймається стовп диму.

Про це повідомив радник очільника Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram. Він зазначив, що, найімовірніше, вибух був у районі порту.

"Бердянськ. Вибух та прекрасне квітіння бавовни. Судячи за все в районі порту", – йдеться у повідомленні.

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Також про пожежу у Бердянську повідомив легітимний мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров.

"У Бердянську щось трапилось. Місцеві повідомляють про велику пожежу з боку мікрорайону Колонія", – зазначив Федоров у Telegram.

Вибухи на окупованих територіях

Раніше повідомлялося, що 1 серпня відбулися потужні вибухи у Севастополі – ЗСУ підірвали арсенал Чорноморського флоту РФ. Після "прильоту" над місцем вибуху піднявся густий стовп диму у вигляді високого "гриба".

Також 4 серпня у Криму гриміли потужні вибухи – Феодосію атакували дрони. Було чути гул, схожий на звуки дронів. На деяких вулицях зникло світло та інтернет. Містом мчали машини швидкої допомоги та пожежники. Спочатку повідомлялося, що "прильоти" були по нафтобазі, проте інформація не підтвердилася.

Нагадаємо, 12 серпня Кримський міст був весь у диму і було чути вибухи. Міст повністю затягнуло густим чорним димом. Було чути вибухи, повідомлялося про роботу ППО російських окупантів.

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