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З'явилась "свіжа" десантура РФ із сильною зброєю: що відбувається на Донеччині

Юлія Закрепа
24 липня 2024, 19:54
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Військовий розповів, що росіяни на Донеччині бережуть техніку, бо її у них залишилось небагато.
З'явилась 'свіжа' десантура РФ із сильною зброєю: що відбувається на Донеччині
Яка ситуація на фронті/ колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот: deepstatemap

Начальник служби зв'язків з громадськістю 110-ї ОМБР імені генерал-хорунжого Марка Безручка Іван Сєкач повідомив, що російські окупанти на Покровський напрямок кидають останні ресурси.

"Покровський напрямок залишається одним із найважчих на фронті. Ворог має завдання захопити Донецьку область. Росіяни намагаються просунутися до траси на Краматорськ. Противник розуміє своє завдання і вкладає багато ресурсів. Росіяни виконують до 40-50 штурмів на день. Перевага росіян - це кількість особового складу. Наразі ворог використовує техніки менше, але на Покровський напрямок зайшли "свіжі" поповнення. Скоріш за все, це десантні війська РФ. Тому що вони мають БМП-3, "Тигри" та інше нове озброєння, яке раніше росіяни не використовували", - зауважив Сєкач в ефірі телеканалу "Еспресо".

За словами начальника служби зв'язків з громадськістю 110-ї ОМБР імені генерал-хорунжого Марка Безручка, росіяни на Донеччині бережуть техніку, бо її залишилось небагато.

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"Стара техніка в них також закінчується, її треба ремонтувати. Зараз росіяни кидають останні ресурси. Противник намагається якомога більше захопити територій, щоб мати позиції для перемовин. Росіяни платять за це велику ціну. Багато особового складу РФ знищується, але вони йдуть ва-банк. До осені вони продовжуватимуть створювати максимально складну ситуацію", - наголосив Сєкач.

Нагадаємо, що у Генштабі ЗСУ заявили, що окупанти намагаються вклинитися в оборону ЗСУ на Покровському напрямку. Українські військові повідомили, що загалом, на напрямку відбулося 23 бойових зіткнення за добу.

Військовий розкрив загрози, якщо росіяни дійдуть до траси Покровськ - Костянтинівка. Мінометний вогонь противника дістає до позиції українських військових поблизу траси Покровськ - Костянтинівка. Вона є стратегічно важливою для Сил оборони.

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війна в Україні ЗСУ лінія фронту Покровськ
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