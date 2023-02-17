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Завзятість ЗСУ та величезна підтримка НАТО допоможе Україні виграти цю війну - Столтенберг

17 лютого 2023, 23:04
Генсек НАТО підкреслив, що увесь світ наразі бачить як українці протистоять тисячам солдатів, яких РФ кидає на поле бою.
Столтенберг, ВСУ
Столтенберг висловив впевненість у перемозі України у війні з РФ / 128 окрема гірничо-штурмова Закарпатська бригада, УНІАН

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зробив прогноз стосовно того, чи зможуть Збройні сили України витіснити російських загарбників з нашої землі до кордонів 1991 року.

"Війна за своєю природою непередбачувана, а тому ми завжди стараємося бути обережними та не робити завеликих прогнозів. Але те, що ми вже бачили – це сила, це вправність українських Збройних сил", - підкреслив Столтенберг в інтерв'ю ТСН.

Він зауважив, що російський диктатор Володимир Путін думав, що візьме під контроль Київ за лічені дні. Натомість українські захисники відтиснули загарбників на північ на самому початку війни, потім на схід – на харківському напрямку, потім на півдні, звільнивши Херсон.

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Як зазначив генсек НАТО, увесь світ наразі бачить як українці протистоять тисячам солдатів, яких РФ кидає на поле бою, намагаючись знову захопити українські території.

"Тож, як на мене, хоробрість, сила і завзятість українських Збройних сил, помножена на чимдалі більшу підтримку членів НАТО та держав-партнерів, зробить можливим для України виграти цю війну. А це надзвичайно важливо, бо в протилежному разі світ стане набагато небезпечнішим і вразливішим", - резюмував Столтенберг.

Нагадаємо, нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що директор країни-агресорки Росії Володимир Путін не хоче завершувати війну проти України миром. Він починає нові наступи і завдає ударів по цивільній інфраструктурі. Західному світу слід продовжити в швидкому темпі постачати ЗСУ зброю і боєприпаси, щоб українська армія змогла відвоювати свої території і здобути перемогу у війні.

Також Столтенберг підкреслив, що протистояння між Північноатлантичним альянсом та Москвою може тривати дуже багато років. "НАТО має бути готове до тривалого протистояння з Росією після безпосередньої кризи, спровокованої річним вторгненням російского президента Володимира Путіна в Україну… Нам потрібно бути готовими до довготривалих перспектив, це може тривати багато, багато, багато років", - сказав Столтенберг.

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