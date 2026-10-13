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РФ продовжує бити по енергетиці України: в ISW пояснили, чим небезпечне перемир'я

Віталій Кірсанов
13 жовтня 2026, 09:47
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В Інституті вивчення війни застерігають, що запропоновані умови припинення ударів можуть виявитися вигіднішими для Москви.
Росія продовжує завдавати ударів по енергетиці України
Росія продовжує завдавати ударів по енергетиці України / Колаж: "Главред", фото: Харківська ОДА, Офіс президента, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Що передбачає пропозиція Трампа
  • Чому енергетичне перемир’я може бути вигідним для Кремля

Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України, незважаючи на обговорення можливого енергетичного перемир’я. В Інституті вивчення війни (ISW) попереджають, що запропоновані умови припинення ударів можуть виявитися вигіднішими для Москви і не захистити українські електростанції від російських атак взимку.

Про це йдеться у звіті ISW.

відео дня

За оцінками аналітиків, станом на 12 жовтня Україна та Росія не уклали угоду про припинення ударів по енергетичних об’єктах. При цьому російські війська продовжили атакувати українську інфраструктуру, незважаючи на обговорення можливого перемир’я.

У ніч на 12 жовтня під удар потрапили теплоелектростанція на захід від Харкова, об’єкти газовидобутку в Харківській області та нафтобаза в Сарнах Рівненської області.

Президент України Володимир Зеленський також повідомив, що 12 жовтня російські війська атакували шість енергетичних об’єктів країни.

Водночас українські військові не завдавали ударів по енергетичній інфраструктурі Росії.

Зеленський заявив про готовність Києва до повного енергетичного перемир’я, однак наголосив, що Україна очікує аналогічних дій з боку Москви та офіційного узгодження умов припинення атак.

Що передбачає пропозиція Трампа

11 жовтня неназваний представник Білого дому в коментарі Axios уточнив, що заява президента США Дональда Трампа про енергетичне перемир’я стосувалася можливої угоди, а не вже досягнутих домовленостей між Україною та Росією.

За словами американського чиновника, початковий варіант ініціативи передбачає мораторій на удари по нафтопереробних заводах. Згодом обмеження можуть поширити й на інші об’єкти енергетичної інфраструктури.

Саме такий підхід викликає побоювання в аналітиків ISW. Вони вважають, що обмежений характер запропонованого перемир’я може створити для Росії більш сприятливі умови, ніж для України.

Чому енергетичне перемир’я може бути вигідним для Кремля

Росія має десятки діючих нафтопереробних заводів, тоді як в Україні працює лише один. За таких умов заборона на удари по НПЗ здатна суттєво обмежити можливості української армії атакувати російську енергетичну інфраструктуру, не забезпечуючи при цьому порівнянного захисту українських енергооб’єктів.

За оцінкою ISW, якщо домовленість поширюватиметься виключно на нафтопереробні заводи, Росія зможе продовжити удари по українських електростанціях у зимовий період 2026–2027 років.

Таким чином, Україна ризикує обмежити атаки на важливі енергетичні об’єкти Росії, тоді як російські війська збережуть можливість завдавати ударів по інших елементах української енергосистеми.

Аналітики ISW підкреслюють, що такий формат перемир’я не забезпечить сторонам рівних переваг. Навпаки, він може надати Кремлю додаткові можливості для продовження атак на енергетичну інфраструктуру України напередодні зими та протягом холодного сезону.

Дизельна угода Трампа і Путіна
Дизельна угода Трампа і Путіна / Інфографіка: Главред

У чому може полягати справжній інтерес США - думка експерта

Голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко вважає, що домовленість США про закупівлю російського дизельного палива може бути пов’язана не з дефіцитом палива, а з можливістю заробити на його перепродажу. На тлі послаблення санкцій проти російського дизельного палива та закликів Вашингтона до України припинити удари по російських НПЗ відносини між Києвом і Білим домом залишаються напруженими.

В інтерв’ю "Главреду" експерт зазначив, що США є найбільшим експортером дизельного палива у світі й забезпечують майже 20 % світового експорту. Тому потреба в російському дизельному паливі для покриття внутрішнього дефіциту викликає сумніви. За його припущенням, паливо могли придбати зі знижкою, щоб згодом перепродати дорожче на світовому ринку.

"Дизельного палива у Сполучених Штатах у надлишку. Вони забезпечують майже п’яту частину світового експорту. І в мене взагалі складається враження, що російське дизельне паливо могли вирішити придбати з певним дисконтом, щоб потім перепродати його на світовому ринку за вищою ціною. Умовно кажучи, "купи-продай". Тому не виключаю, що в цій історії може бути зацікавленість окремих осіб із найближчого оточення Трампа", - зазначив Чаленко.

Експерт також пов’язав дії Вашингтона з труднощами дипломатичного врегулювання конфлікту навколо Ірану. На його думку, Дональд Трамп не хоче розпочинати повномасштабну наземну операцію через її політичні наслідки напередодні виборів до Конгресу, однак дипломатичні спроби врегулювати кризу не дали результату.

Угода про постачання дизельного палива з РФ до США - новини за темою

Нагадаємо, 9 жовтня Дональд Трамп оголосив про досягнення домовленості з Володимиром Путіним щодо поставок енергоресурсів. За словами Трампа, ця угода передбачає постачання російського дизельного палива на американський та світовий ринки.

Як повідомляв "Главред", Володимир Зеленський різко відреагував на рішення США і охарактеризував його як явну слабкість позицій Заходу. За його словами, послаблення санкцій без довгострокової домовленості призведе до продовження війни.

Верховний представник Євросоюзу Кая Каллас заявила, що Європейський Союз не послаблюватиме тиск на Росію і готує нові обмежувальні заходи. Вона повідомила про намір ЄС ухвалити наймасштабніший пакет санкцій з початку війни у відповідь на угоду між США та Росією.

Адміністрація президента США Дональда Трампа розраховує, що угода про експорт російського дизельного палива допоможе повернути Москву за стіл переговорів щодо завершення війни в Україні. Американські представники визнали українським чиновникам, що попередні спроби домогтися початку повноцінних мирних переговорів не принесли очікуваних результатів.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американський аналітичний центр, заснований у 2007 році військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах та політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

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