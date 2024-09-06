Усе горіло і диміло: ЗСУ знищили окупантів термобаричними снарядами

Українські військові продовжують свій наступ у Курській області РФ. ЗСУ знищили ворога термобаричними снарядами. У Мережі з'явилося потужне відео.
Наші захисники застосували проти окупантів вогнеметні системи "Севалка-ВМ8" зі спеціальними термобаричними снарядами. Командування Сил підтримки ЗСУ повідомило, що до складу військ РХБ захисту сил підтримки входять вогнеметні підрозділи, які здійснюють вогнеметне ураження ворога на його позиціях і в укриттях на найбільш важливих напрямках.
"Вогнеметні системи "Севалка-ВМ8" підрозділів РХБ захисту Сил підтримки здійснюють вогняне ураження в Курській області живої сили противника спеціальними термобаричними снарядами", - йдеться в повідомленні.
Дивіться відео про потужне знищення ворога в Курській області:
Операція на Курщині - останні новини за темою
Раніше Володимир Зеленський розкрив мету Курської операції. Курська операція може вплинути на ситуацію на фронті, наголосив глава держави.
Операція ЗСУ в Курській області просувається згідно з планом. Усі визначені завдання українські захисники успішно реалізують. Про це раніше повідомив президент України Володимир Зеленський.
Як повідомлялося раніше, ЗСУ потужно просунулися в Курській області. Про це сказав Володимир Зеленський. Українські військові взяли під контроль ще два населені пункти.
Інші новини:
- "Усі завдання реалізовуються": Зеленський розкрив результати Курської операції
- ЗСУ можуть піти на Льгов і Курчатов: прогноз розвитку операції в Курській області
- У НАТО про перебіг Курської операції: Україна "багато чого" досягла
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред