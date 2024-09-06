Усе горіло і диміло: ЗСУ знищили окупантів термобаричними снарядами

Українські військові обстріляли термобаричними снарядами позиції окупантів у Курській області.

https://glavred.net/ukraine/vse-gorelo-i-dymilo-vsu-unichtozhili-okkupantov-termobaricheskimi-snaryadami-10594655.html Посилання скопійоване

ЗСУ знищили окупантів у Курській області / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Українські військові продовжують свій наступ у Курській області РФ. ЗСУ знищили ворога термобаричними снарядами. У Мережі з'явилося потужне відео.

Наші захисники застосували проти окупантів вогнеметні системи "Севалка-ВМ8" зі спеціальними термобаричними снарядами. Командування Сил підтримки ЗСУ повідомило, що до складу військ РХБ захисту сил підтримки входять вогнеметні підрозділи, які здійснюють вогнеметне ураження ворога на його позиціях і в укриттях на найбільш важливих напрямках.

"Вогнеметні системи "Севалка-ВМ8" підрозділів РХБ захисту Сил підтримки здійснюють вогняне ураження в Курській області живої сили противника спеціальними термобаричними снарядами", - йдеться в повідомленні.

відео дня

Дивіться відео про потужне знищення ворога в Курській області:

ЗСУ знищили окупантів у Курській області / фото: скріншот

Операція на Курщині - останні новини за темою

Раніше Володимир Зеленський розкрив мету Курської операції. Курська операція може вплинути на ситуацію на фронті, наголосив глава держави.

Операція ЗСУ в Курській області просувається згідно з планом. Усі визначені завдання українські захисники успішно реалізують. Про це раніше повідомив президент України Володимир Зеленський.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ потужно просунулися в Курській області. Про це сказав Володимир Зеленський. Українські військові взяли під контроль ще два населені пункти.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред