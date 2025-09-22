РФ спробує захопити два міста України: що задумали окупанти

Російські загарбники хочуть захопити один населений пункт, щоб створити умови для захоплення двох міст.

РФ спробує захопити два міста України/ колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos, міноборони РФ

Основні тези Лакійчука:

Куп'янськ потрібен окупантам, щоб у подальшому підібратися ближче до Слов'янська та Краматорська

Куп'янськ розглядається як генеральна підстраховка для наступу на Лиманський напрямок

Місто Куп'янськ у Харківській області потрібне російським окупантам для того, щоб створити плацдарм для подальшого охоплення з півночі міст Слов'янськ та Краматорськ Донецької області.

Це зрозуміло з точки зору кількості концентрації сил, розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук в інтерв'ю Главреду.

"З півдня росіяни рухаються Покровсько-Краматорсько-Костянтинівським напрямком. Це зрозуміло з точки зору кількості концентрації сил. Також вони намагаються завдати флангового удару з Лиманського напрямку, щоб зрізати весь Сіверський виступ", – зазначив він.

За словами експерта, Куп'янськ розглядається як генеральна підстраховка для наступу на Лиманський напрямок.

"Якщо ворогу вдасться захопити Куп'янськ, на Лиманському напрямку він зможе здійснити швидкий маневр. У разі нестачі сил, перевага створюватиметься за рахунок швидкого перекидання підрозділів з одного напрямку на інший", – додав Лакійчук.

Ситуація на фронті в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, ворог може втекти з частини Сумщини, щоб не потрапити в оточення. Українські військові повідомили про складне становище окупантів.

Також раніше повідомлялося, що окупанти на Покровському напрямку виступають проти командування РФ. Росіяни, яких кинули у штурм, закликають співгромадян відмовитися від підписання контракту в армію РФ.

Нагадаємо, українські військові просунулися до 2,5 кілометра – Сирський повідомив про важливий успіх Сил оборони. Бойові дії на визначеному напрямку фронту тривають.

Про персону: Павло Лакійчук Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека". Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках. Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО". Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ". Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

