РФ спробує захопити два міста України: що задумали окупанти

Альона Вороніна
22 вересня 2025, 15:52
Російські загарбники хочуть захопити один населений пункт, щоб створити умови для захоплення двох міст.
РФ спробує захопити два міста України/ колаж: Главред

Основні тези Лакійчука:

  • Куп'янськ потрібен окупантам, щоб у подальшому підібратися ближче до Слов'янська та Краматорська
  • Куп'янськ розглядається як генеральна підстраховка для наступу на Лиманський напрямок

Місто Куп'янськ у Харківській області потрібне російським окупантам для того, щоб створити плацдарм для подальшого охоплення з півночі міст Слов'янськ та Краматорськ Донецької області.

Це зрозуміло з точки зору кількості концентрації сил, розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук в інтерв'ю Главреду.

"З півдня росіяни рухаються Покровсько-Краматорсько-Костянтинівським напрямком. Це зрозуміло з точки зору кількості концентрації сил. Також вони намагаються завдати флангового удару з Лиманського напрямку, щоб зрізати весь Сіверський виступ", – зазначив він.

За словами експерта, Куп'янськ розглядається як генеральна підстраховка для наступу на Лиманський напрямок.

"Якщо ворогу вдасться захопити Куп'янськ, на Лиманському напрямку він зможе здійснити швидкий маневр. У разі нестачі сил, перевага створюватиметься за рахунок швидкого перекидання підрозділів з одного напрямку на інший", – додав Лакійчук.

Ситуація на фронті в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, ворог може втекти з частини Сумщини, щоб не потрапити в оточення. Українські військові повідомили про складне становище окупантів.

Також раніше повідомлялося, що окупанти на Покровському напрямку виступають проти командування РФ. Росіяни, яких кинули у штурм, закликають співгромадян відмовитися від підписання контракту в армію РФ.

Нагадаємо, українські військові просунулися до 2,5 кілометра – Сирський повідомив про важливий успіх Сил оборони. Бойові дії на визначеному напрямку фронту тривають.

Читайте також:

Про персону: Павло Лакійчук

Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека".

Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках.

Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО".

Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Росіяни рвуться до околиць: в ЗСУ попередили про загрозу для кількасоттисячного міста

Росіяни рвуться до околиць: в ЗСУ попередили про загрозу для кількасоттисячного міста

18:00Фронт
"Життєво необхідно для Путіна": в Генштабі розкрили нові наміри і цілі Кремля

"Життєво необхідно для Путіна": в Генштабі розкрили нові наміри і цілі Кремля

17:06Фронт
Найбільш суворий вирок: у справі про вбивство хлопця у фунікулері поставлена крапка

Найбільш суворий вирок: у справі про вбивство хлопця у фунікулері поставлена крапка

17:01Україна
Ніхто такого не очікував: що відбувається на дні Каховського водосховища

Ніхто такого не очікував: що відбувається на дні Каховського водосховища

Карта Deep State онлайн за 22 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 22 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Потужний шторм накриває країну: усім варто готуватися до нової магнітної бурі

Потужний шторм накриває країну: усім варто готуватися до нової магнітної бурі

Дар Всесвіту: у трьох знаків зодіаку розпочнеться ера достатку 22 вересня

Дар Всесвіту: у трьох знаків зодіаку розпочнеться ера достатку 22 вересня

"Життєво необхідно для Путіна": в Генштабі розкрили нові наміри і цілі Кремля

"Життєво необхідно для Путіна": в Генштабі розкрили нові наміри і цілі Кремля

Дуже рідкісне в Україні: яке дівоче прізвище Олени Зеленської

10:25

Китайський гороскоп на завтра 23 вересня: Тиграм - складнощі, Козлам - стрес

10:24

"Горді": Оля Фреймут вперше за довгий час показала найменшу дочку

