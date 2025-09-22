РФ спробує захопити два міста України: що задумали окупанти

Основні тези Лакійчука:
- Куп'янськ потрібен окупантам, щоб у подальшому підібратися ближче до Слов'янська та Краматорська
- Куп'янськ розглядається як генеральна підстраховка для наступу на Лиманський напрямок
Місто Куп'янськ у Харківській області потрібне російським окупантам для того, щоб створити плацдарм для подальшого охоплення з півночі міст Слов'янськ та Краматорськ Донецької області.
Це зрозуміло з точки зору кількості концентрації сил, розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук в інтерв'ю Главреду.
"З півдня росіяни рухаються Покровсько-Краматорсько-Костянтинівським напрямком. Це зрозуміло з точки зору кількості концентрації сил. Також вони намагаються завдати флангового удару з Лиманського напрямку, щоб зрізати весь Сіверський виступ", – зазначив він.
За словами експерта, Куп'янськ розглядається як генеральна підстраховка для наступу на Лиманський напрямок.
"Якщо ворогу вдасться захопити Куп'янськ, на Лиманському напрямку він зможе здійснити швидкий маневр. У разі нестачі сил, перевага створюватиметься за рахунок швидкого перекидання підрозділів з одного напрямку на інший", – додав Лакійчук.
Ситуація на фронті в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, ворог може втекти з частини Сумщини, щоб не потрапити в оточення. Українські військові повідомили про складне становище окупантів.
Також раніше повідомлялося, що окупанти на Покровському напрямку виступають проти командування РФ. Росіяни, яких кинули у штурм, закликають співгромадян відмовитися від підписання контракту в армію РФ.
Нагадаємо, українські військові просунулися до 2,5 кілометра – Сирський повідомив про важливий успіх Сил оборони. Бойові дії на визначеному напрямку фронту тривають.
Читайте також:
- Масштабне похолодання і дощі: коли в Україні різко погіршиться погода – відома дата
- Чи правда, що не можна піднімати речі, які впали на цвинтарі: священник пояснив
- Росія вийшла з мораторію щодо ядерної зброї: який ультиматум Путін поставив США
Про персону: Павло Лакійчук
Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека".
Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках.
Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО".
Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".
Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред