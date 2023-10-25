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РФ перекинула найбільш боєздатну бригаду і націлилася на захоплення важливого міста

Олексій Тесля
25 жовтня 2023, 03:00
У російських військових зменшується потенціал для наступу, впевнений Олександр Коваленко.
Українські військові, Олександр Коваленко
Олександр Коваленко оцінив ситуацію в районі Авдіївки / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Facebook

На штурм Авдіївки російські окупанти кинули найбільш боєздатну бригаду - 21 ОСБ, розповів військовий аналітик Олександр Коваленко.

"Це мене здивувало, дійсно найбільш боєздатна", - підкреслив він в інтерв'ю Фокусу.

Водночас експерт нагадав про те, що Лимансько-Куп'янському напрямку ворог провалив наступ минулого літа.

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За його словами, російський наступ не дав жодного результату, водночас окупаційні війська зазнали великих втрат серед особового складу. У підсумку росіянам довелося живу силу компенсувати за допомогою 25-ї загальновійськової армії, яка зараз знаходиться в резерві.

Водночас військовий аналітик каже, що перекидання найбільш боєздатної армії РФ на штурм Авдіївки говорить про те, що у російських військових зменшується потенціал для наступу.

Коваленко також додав, що якість російських підрозділів не покращилася на Лимансько-Куп'янській осі, тоді як ситуацію для ворога погіршує погода, яка має серйозний вплив на цьому плацдармі.

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Раніше повідомлялося про те, що інтенсивність штурмів під Авдіївкою впала. Російські війська кидають всі сили, щоб оточити ЗСУ під Авдіївкою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Авдіївку ворог намагається оточити і, як зауважив керівник МВА, "кидає на штурми на південь і північ все нові і нові сили".

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Авдіївка Олександр Коваленко
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