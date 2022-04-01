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"Вели на смерть": деталі втечі з Донбасу гарматного м'яса з "Південної Осетії"

1 квітня 2022, 01:50

Проблеми з участю південноосетинських військових у війні почалися з моменту відправки.

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/ Telegram-канал Бонварнон

Частина військовослужбовців з так званої "Південної Осетії" відмовилися брати участь у бойових діях на території України.

Вони втекли з поля бою і самостійно повернулася в Цхінвалі, повідомляє Медіазона

Зазначається, що з України додому повернулися близько 300 осіб.

При цьому публікується аудіозапис, на якому, ймовірно, один з солдатів описує події.

"Нас відвезли і хотіли, щоб ми померли, а наші старші отримали "героїв". Хлопець там помер, багато хто загинув. Їх обстріляли, потім вони відійшли. Один хлопець був весь замінований. Він помер, а його піхотна група вийшла назад", - кажуть солдати.

Проблеми за участю південноосетинських військових у війні почалися з моменту відправки, стверджує джерело. "Скандал був, коли їх ще тільки відправляли туди. Відправляли абсолютно без усього, порожніми. Люди на свої гроші купували їм бронежилети та інше, інше", — говорить він.

"Наскільки я зрозумів, проблема виникла, коли один з солдатів підірвався на міні — говорить джерело. - І вони хотіли тіло його забрати, щоб додому відправити. Просто для нас, осетин, тіло померлого друга - святе. А їм їх генерал, начальник сказав: яке тіло, ми порожню труну відправимо. Вони кажуть: ми воїни, ми не труси, але ось так, щоб тебе на забій відправляли, а потім ще твій труп не забирали — нам це нафіг не треба. І вони вийшли. І вчора повернулися".

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Нагадаємо, російські військові стали масово відмовлятися від участі у війні з Україною. Раніше 58 солдатів з Калінінграда вирішили повернутися додому після того, як поспілкувалися зі своїми колегами з Бєлгородської області, які нещодавно взяли участь у боях з ЗСУ.

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Південна Осетия війна Росії та України
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