"Обстріл" Курської АЕС: у МЗС відповіли на істерику російських пропагандистів

Україна спростовує атаку на Курську АЕС, про яку напередодні заявили кремлівські пропагандисти. Речник міністерства Георгій Тихий наголосив, що інформація про нібито обстріл ЗСУ ядерного обʼєкту є неправдивою.
"Ми категорично заперечуємо твердження російських ЗМІ про українські удари по Курській атомній електростанції або поблизу неї", — сказав він.
Тихий додав, що на відміну від російських окупантів, Збройні сили України суворо дотримуються норм міжнародного гуманітарного права і не атакують цивільне населення чи об'єкти цивільної інфраструктури.
Водночас у Мережі поширюється відео, на якому очевидці вибуху у Курчатовому Курської області розповідають про російських військових на обʼєкті, де стався вибух.
Вибухи у Курчатовому - дивіться відео:
Вибухи біля Курської АЕС - що відомо
Російські окупанти 3 жовтня заявили про вибухи неподалік Курської АЕС на околицях міста Курчатова Курської області. Місцева влада звітувала про роботу ППО нібито по безпілотнику. Самі ж ЗМІ Путіна стверджують, що ЗСУ нібито намагалися атакувати станцію з HIMARS.
За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, атаки на Курську АЕС узагалі не було, а заяви кремлівських ЗМІ — просто брехня.
Аналітики OSINT публікують відео з вибухом, як стверджується, ангара. Він у Google Maps позначений як територія Курчатовської АЕС.
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