"Обстріл" Курської АЕС: у МЗС відповіли на істерику російських пропагандистів

Україна заперечує будь-яку причетність до вибухів поблизу ядерного обʼєкта.

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Біля Курської АЕС стався вибух - імовірно, на військовому обʼєкті / Колаж Главреда. Фото: МЗС України, скріншот відео

Україна спростовує атаку на Курську АЕС, про яку напередодні заявили кремлівські пропагандисти. Речник міністерства Георгій Тихий наголосив, що інформація про нібито обстріл ЗСУ ядерного обʼєкту є неправдивою.

"Ми категорично заперечуємо твердження російських ЗМІ про українські удари по Курській атомній електростанції або поблизу неї", — сказав він.

відео дня

Тихий додав, що на відміну від російських окупантів, Збройні сили України суворо дотримуються норм міжнародного гуманітарного права і не атакують цивільне населення чи об'єкти цивільної інфраструктури.

Водночас у Мережі поширюється відео, на якому очевидці вибуху у Курчатовому Курської області розповідають про російських військових на обʼєкті, де стався вибух.

Вибухи у Курчатовому - дивіться відео:

Вибухи біля Курської АЕС - що відомо

Російські окупанти 3 жовтня заявили про вибухи неподалік Курської АЕС на околицях міста Курчатова Курської області. Місцева влада звітувала про роботу ППО нібито по безпілотнику. Самі ж ЗМІ Путіна стверджують, що ЗСУ нібито намагалися атакувати станцію з HIMARS.

За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, атаки на Курську АЕС узагалі не було, а заяви кремлівських ЗМІ — просто брехня.

Аналітики OSINT публікують відео з вибухом, як стверджується, ангара. Він у Google Maps позначений як територія Курчатовської АЕС.

Курська АЕС - що відомо про обʼєкт / Інфографіка: Главред

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