Україна під обстрілом: РФ запустила табун ракет, лунають сильні вибухи

Кілька бортів ТУ-95мс випустили по Україні ракети.

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Ракетний удар по Україні / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube, Главред

В Україні в ніч на 22 червня знову оголошено повітряну тривогу через ракетну атаку з боку російських окупантів.

Як повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ в Telegram, кілька бортів ТУ-95мс здійснили маневр у районі Енгельса і випустили по Україні ракети.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що у Вінницькій області було чути потужні вибухи.

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Пізніше в Повітряних силах повідомили, що крилаті ракети летять у бік Заходу України.

"Усі крилаті ракети тримають курс у бік Хмельницької області", - йдеться в повідомленні.

Голова Львівської ОВА попередив про ракетну небезпеку.

Мер Івано-Франківська повідомляє про роботу ППО в області.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що в Івано-Франківську пожежа після вибуху пролунала в районі міста.

Крім того, після ракетної атаки частина Стрия залишилася без світла. Почалися перебої із електропостачанням, пишуть місцеві пабліки.

РФ вдарила по енергетиці – наслідки

Росіяни завдали ракетного удару по об'єкту критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області, повідомили в ОВА.

"Виникла пожежа. На місці вже працюють пожежники. Станом на даний момент інформації про постраждалих не надходило. Про масштаби руйнувань – згодом", - повідомили в ОВА.

5:06 По Україні пішли відбої повітряної тривоги.

Ракетна атака РФ - останні новини

У ніч на 20 червня в низці областей України оголошувалася повітряна тривога через зліт ворожих стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Крім того, фіксували рух російських БПЛА типу "Шахед". Вранці в четвер стало відомо про наслідки нічної атаки на Україну.

У Київській міській військовій адміністрації, вночі 20 червня сили ППО знищили всі ворожі цілі, якими росіяни атакували столицю. У столиці не зафіксовано руйнувань, постраждалих теж немає.

В Укренерго повідомили, що під час нічного нальоту ворожих дронів пошкоджено об'єкти енергетики в 4 областях України: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській.

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