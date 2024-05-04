РФ націлилася на два великі міста: генерал розкрив плани РФ у 2024 році – ISW

Володимир Зеленський нещодавно попередив про те, що окупанти планують посилювати наступ, пишуть у ISW.

https://glavred.net/ukraine/rf-nacelilas-na-dva-krupnyh-goroda-general-raskryl-plany-rf-v-2024-godu-isw-10562573.html Посилання скопійоване

/ Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, 38 окрема бригада морської піхоти

Головною метою російських окупантів у 2024 році залишається захоплення Донецької та Луганської областей, про що свідчить і план наступальної операції, яка має розпочатися влітку.

Як ідеться в аналітичному огляді Інституту вивчення війни, про це нещодавно попереджав командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.

На думку українського воєначальника, російські військові спробують окупувати Запорізьку область, а також Харків і Суми. Зі свого боку заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький в інтерв'ю The Economist також заявив, що в Кремлі не відмовилися від планів захопити Донецьку та Луганську області.

відео дня

Як уточнював Павлюк, незрозуміло, наскільки серйозний план ворога і чи вдасться йому захопити Харків і Суми. На думку аналітиків, російським військам буде важко захопити Харків, але російська наступальна операція в цьому районі, ймовірно, відтягне і закріпить українські сили з інших ділянок лінії фронту.

Український генерал також звернув увагу на те, що ЗСУ роблять усе можливе, щоб зупинити спроби Росії захопити Часів Яр, але російські сили мають артилерійську перевагу 10:1 над українськими силами і "повну перевагу в повітрі", ймовірно, маючи на увазі здатність атакувати керованими авіабомбами.

Крім того, у звіті ISW посилаються на заяви президента Володимира Зеленського, який нещодавно заявив, що Україна зосереджена на Авдіївському напрямку, де останнім часом ворог постійно тисне на позиції ЗСУ. Президент України повідомив, що окупанти планують посилювати наступ влітку 2024 року, і додав, що наша країна зіткнулася вже з "новим етапом війни".

Наступ РФ 2024 - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що РФ збирає ударний "кулак": перетворює місто-мільйонник на "сіру зону". Окупанти РФ мають намір перетворити Харків на "сіру зону", непридатну для проживання цивільного населення, пише британське видання The Economist.

Як повідомлялося раніше, РФ "жорстко" закидає Харків бомбами. Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні системи протиповітряної оборони Patriot наразі мають перебувати саме в Україні, щоб згодом не довелося їх застосовувати по всьому східному флангу НАТО.

Нагадаємо, раніше Зеленський терміново порадився з головами СБУ та ГУР. Президент обговорив ситуацію навколо ударів ворога по Харкову та східних регіонах України.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред