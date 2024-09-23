'Влада готується до перемовин': Краєв розкрив, чому найближчі місяці стануть вирішальними

Протягом жовтня має відбутися затвердження формули перемоги - до чого готується Україна.

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Коли відбудуться переговори України та РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот: відео

Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв зазначив, що візит Зеленського до США є підготовкою сильної позиції для переговорів із РФ.

"Це дійсно дуже важливий період. Звісно, наша влада ставить достатньо ідеалістичні, не дуже реальні цілі. Останнє, що ми чули, - протягом жовтня має відбутися затвердження і втілення більше ніж 80% усіх планів так званої формули перемоги, яка вже була представлена нашим американським партнерам. Проте важко вірити, що Байден, його адміністрація, а тим паче кандидати в президенти та взагалі наші союзники протягом жовтня встигнуть втілити доволі амбітну програму", - зауважив Краєв для "Еспресо".

За словами експерта Ради зовнішньої політики "Українська призма", із повідомлень The Times, Bloomberg бачимо, що програма формули перемоги дійсно амбітна.

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"Але ключовий посил тут у тому, що наша влада готується до перемовин. Вони про це говорять останні кілька місяців. Американці, які завжди казали, що українці самі обирають час і момент, коли вони мають почати перемовини з Москвою, явно готові цьому сприяти. Але американці, як і інші наші партнери, постійно повторювали, що найважливіше - щоб Україна зайшла на перемовини з сильною позицією Тобто, щоб Україні не довелося одразу піддаватися Москві, не довелося йти на певні поступки ще до того, як ці перемовини почалися. Тому, чому ці місяці дійсно будуть вирішальними, чому ця поїздка є дуже важливою - це підготовка сильної переговорної позиції", - наголосив Краєв.

Хто такий Олександр Краєв Олександр Краєв – директор програми "Північна Америка" аналітичного центру "Українська призма". Директор програми досліджень Трансатлантичного діалогу та взаємин з НАТО Групи стратегічних та безпекових студій. Викладає міжнародну політику в Інституті міжнародних відносин (ІМВ КНУ) та Києво-Могилянській академії (НаУКМА). Дослідницькі інтереси: зовнішня політика та внутрішньополітичні процеси США;

міжнародна політика у Північній Америці;

внутрішня та зовнішня політика Великій Британії;

проблематика ірландського кордону та конфлікту в Північній Ірландії;

міжнародні конфлікти, підходи до пост-конфліктного врегулювання.

Переговори України та РФ

Нагадаємо, що у Кремлі намагаються знайти посередників для переговорів з Україною. Російські чиновники намагаються сформувати міжнародні мирні посередницькі зусилля у війні в Україні. При цьому в Кремлі демонструють небажання Росії брати участь у сумлінних переговорах з Україною.

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