"Переговори триватимуть десятиліттями": Розумний описав сценарій завершення війни

Якщо буде заморожування війни у форматі припинення вогню, ми вступимо в переговори, які можуть тривати не роками, а десятиліттями.

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Розумний описав сценарій завершення війни/ колаж: Главред, фото: Главред, 38 окрема бригада морської піхоти

Найбільш реалістичною зараз є перспектива заморожування війни в Україні. І відповідні домовленості про заморожування можуть бути досягнуті не обов’язково відкрито, а можливо кулуарно. Таку думку висловив політичний експерт Максим Розумний під час чату на Главреді.

"Найбільш реалістичною є перспектива заморожування конфлікту, і для цього не потрібні ніякі офіційні переговори. Це може відбутися приблизно так, як і з обміном військовополоненими. Десь там якісь кулуарні домовленості є, і раптом хтось, наприклад, Ердоган, виходить і каже: домовилися про безумовне припинення вогню", – зазначив він.

За словами експерта, для цього переговори потрібні, але вони можуть відбуватися кулуарно. На думку Розумного, такі переговори відбуваються так уже більш двох років, коли варяться пропозиції.

"А далі починаються вже власне переговори. Це за аналогією з Мінськом. Те, що було після Мінська, можна назвати переговорами. Якщо буде заморожування конфлікту у форматі припинення вогню, ми вступимо в переговори. Ці переговори матимуть величезну кількість різних обумовлень, декларацій і підходів. Тобто це може тривати десятиліттями. Але це найбільш реалістичний сценарій", – сказав Розумний.

Дивіться відео чату з Максимом Розумним, в якому він розповів про загрозу заморозку війни в Україні:

Хто такий Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Чи можливі переговори між Україною та Росією – останні новини

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський оголосив про підготовку до перемовин із Росією. Україна веде роботу над підготовкою плану перемоги, який стане стартом і фундаментом для перемовин з агресором Росією в будь-якому форматі. Три пункти плану вже готові, зазначив Зеленський.

В ISW раніше пояснили, чому РФ симулює інтерес до переговорів. Кремль продовжує публічно сигналізувати про свою незацікавленість у будь-якому мирному врегулюванні війни. Ворога цікавить капітуляція українського уряду та знищення української держави, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Також повідомлялося, що Зеленський озвучив "план перемоги" і заговорив про закінчення війни. Президент Володимир Зеленський наголосив, що так званий план перемоги не передбачає негайні переговори з Росією. План перемоги, додав він, – місток до дипломатичного виходу, щоб зупинити війну.

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