УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Переговори триватимуть десятиліттями": Розумний описав сценарій завершення війни

Альона Вороніна
24 вересня 2024, 21:16
204
Якщо буде заморожування війни у форматі припинення вогню, ми вступимо в переговори, які можуть тривати не роками, а десятиліттями.
Максим Розумный, украинские военные
Розумний описав сценарій завершення війни/ колаж: Главред, фото: Главред, 38 окрема бригада морської піхоти

Найбільш реалістичною зараз є перспектива заморожування війни в Україні. І відповідні домовленості про заморожування можуть бути досягнуті не обов’язково відкрито, а можливо кулуарно. Таку думку висловив політичний експерт Максим Розумний під час чату на Главреді.

"Найбільш реалістичною є перспектива заморожування конфлікту, і для цього не потрібні ніякі офіційні переговори. Це може відбутися приблизно так, як і з обміном військовополоненими. Десь там якісь кулуарні домовленості є, і раптом хтось, наприклад, Ердоган, виходить і каже: домовилися про безумовне припинення вогню", – зазначив він.

За словами експерта, для цього переговори потрібні, але вони можуть відбуватися кулуарно. На думку Розумного, такі переговори відбуваються так уже більш двох років, коли варяться пропозиції.

"А далі починаються вже власне переговори. Це за аналогією з Мінськом. Те, що було після Мінська, можна назвати переговорами. Якщо буде заморожування конфлікту у форматі припинення вогню, ми вступимо в переговори. Ці переговори матимуть величезну кількість різних обумовлень, декларацій і підходів. Тобто це може тривати десятиліттями. Але це найбільш реалістичний сценарій", – сказав Розумний.

Дивіться відео чату з Максимом Розумним, в якому він розповів про загрозу заморозку війни в Україні:

Хто такий Максим Розумний

Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Чи можливі переговори між Україною та Росією – останні новини

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський оголосив про підготовку до перемовин із Росією. Україна веде роботу над підготовкою плану перемоги, який стане стартом і фундаментом для перемовин з агресором Росією в будь-якому форматі. Три пункти плану вже готові, зазначив Зеленський.

В ISW раніше пояснили, чому РФ симулює інтерес до переговорів. Кремль продовжує публічно сигналізувати про свою незацікавленість у будь-якому мирному врегулюванні війни. Ворога цікавить капітуляція українського уряду та знищення української держави, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Також повідомлялося, що Зеленський озвучив "план перемоги" і заговорив про закінчення війни. Президент Володимир Зеленський наголосив, що так званий план перемоги не передбачає негайні переговори з Росією. План перемоги, додав він, – місток до дипломатичного виходу, щоб зупинити війну.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Максим Розумний мирні переговори з Росією
Реклама

Головне за день

"Є докази": РФ планує атакувати 3 українські АЕС - Зеленський

"Є докази": РФ планує атакувати 3 українські АЕС - Зеленський

22:52 Україна
РФ всі засоби перекинула на цей напрямок: військовий розповів про складну ситуацію у Вугледарі

РФ всі засоби перекинула на цей напрямок: військовий розповів про складну ситуацію у Вугледарі

22:31 Україна
Перспектива оборони розстане на очах: одне велике місто може опинитись в окупації

Перспектива оборони розстане на очах: одне велике місто може опинитись в окупації

22:01 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Яким буде 2025 рік за східним календарем: для кого він буде вдалим 33280

Яким буде 2025 рік за східним календарем: для кого він буде вдалим

Україну накриє циклон Brigitta: у яких областях будуть потужні дощі з грозами 22124

Україну накриє циклон Brigitta: у яких областях будуть потужні дощі з грозами

Скільки трикутників на малюнку: лише найкмітливіший впорається із загадкою за 12 секунд 6450

Скільки трикутників на малюнку: лише найкмітливіший впорається із загадкою за 12 секунд

Терезам, і не тільки, приготуватися: яким знакам зодіаку жовтень принесе кохання 6266

Терезам, і не тільки, приготуватися: яким знакам зодіаку жовтень принесе кохання

Останні новини

22:52

"Є докази": РФ планує атакувати 3 українські АЕС - Зеленський

22:49

Наташа Корольова зганьбила свою беззубу невістку - що сталося

22:31

РФ всі засоби перекинула на цей напрямок: військовий розповів про складну ситуацію у Вугледарі

22:25

Іноземці "зламають язик": які слова можуть вимовити лише українці - списокВідео

22:01

Перспектива оборони розстане на очах: одне велике місто може опинитись в окупації

Ліміти за картками, нові податки та дорогий інтернет: що змінюється з 1 жовтняЛіміти за картками, нові податки та дорогий інтернет: що змінюється з 1 жовтня
21:37

Зеленський в рамках візиту до США двічі проведе переговори з Байденом - що відомо

21:21

Слимаки її ненавидять: садівник назвав особливу рослину, яка відлякає шкідників

21:16

"Переговори триватимуть десятиліттями": Розумний описав сценарій завершення війниВідео

20:57

Змиритись із окупацією частини територій: в МЗС відповіли за заяву президента Чехії

Реклама
20:50

Які речі не можна брати в руки 25 вересня: прикмети, які не можна порушувати

20:22

Коло, трикутник і квадрат: блогер розкрила, що означають дивні знаки на бірках одягуВідео

20:15

Виявився росіянином: з'явилося фото таємного чоловіка Аліни Гросу - деталі

20:03

РФ окупувала велике місто на Донеччині: в DeepState розповіли про хід боїв

20:02

Білоруський літак над Україною: Повітряні сили пояснили ситуацію

19:56

Чи зросте мінімальна заробітна плата у 2025 році: міністр фінансів розкрив деталі

19:34

Названо дату похолодання: Україну накриють дощі з грозами

19:23

Лише найуважніший знайде 3 відмінності за 25 секунд: складна загадка для найрозумніших

19:18

Не через велику любов: чому собака облизує обличчя людини - несподіване поясненняВідео

19:16

Запаси обмежені: чому у США не бачать сенсу надавати Україні далекобійну зброю - WP

19:00

Звʼязок у блекаути під питанням: чим загрожує зміна оподаткування для провайдерівПогляд

Реклама
18:51

Блищатиме, як нова: як відмити душову кабіну від нальоту за 15 хвилин

18:40

Удар по Харкову: чим Росія атакувала багатоповерхівки та який вигляд має місце прильотуФото

18:28

Байден може знищити Путіна одним рішенням – публіцист

18:28

Росія завдала удару по Запоріжжю рідкісними бомбами: як РФ удосконалила їх

18:17

"Скільки ще має загинути людей": в ОП емоційно відреагували на удари по ХарковуФото

17:58

Чому Нідерланди не можна називати Голландією: до чого тут "п'яний туризм"

17:52

Без дозволу бити по Росії, але з закликом до світу: Байден зробив заяву про Україну в ООН

17:44

Чому Трамп накинувся на ЗеленськогоВідеоблоги

17:39

"Що змусить Путіна закінчити війну": Сікорський видав важливу заяву

17:32

США оголосять новий пакет військової допомоги для України: що в нього ввійде - ЗМІ

17:27

Росія готує масовані удари по нових цілях за підтримки Китаю: що відомо

17:23

Складна операція під обстрілами: ГУРівці звільнили Вовчанський агрегатний заводФотоВідео

17:16

Коли закінчиться війна в Україні: переможниця "Битви екстрасенсів" здивувала прогнозом

17:04

Існує одразу декілька "дзвіночків": експерт пояснив, коли оточення скине Путіна

16:46

Буде зовсім інша Росія: як виглядатиме РФ після війни в Україні - РозумнийВідео

16:43

Що ховається за індексом "Е" у магазинних продуктах: перелік заборонених добавокВідео

16:35

Багаторічному нагару прийде кінець: як відмити дно сковорідки

16:28

Урожай здивує щедрістю: яке насіння радить висаджувати садівник для результату

16:18

Є 2 сценарії завершення війни в Україні, усе може розтягнутися до 2026 року – РозумнийВідео

16:06

Італійці в захваті: як смачно приготувати креветки

Реклама
16:03

"Склалися" квартири з 8 по 3 поверхи: весь Харків під масованим ударомФотоВідео

15:51

"Ситуація погіршується": росіяни підійшли до Вугледара з усіх напрямків - Коваленко

15:40

Популярна українська актриса перенесла операцію: що сталося

15:36

Справжній васабі куштував мало хто: з чого насправді його виготовляють в УкраїніВідео

15:30

Артем Колюбаєв досьє

15:28

Неприпустимий в'їзд до країни: суд вирішив, чи видавати принцу Гаррі візу США

15:24

Україну накриє циклон Brigitta: у яких областях будуть потужні дощі з грозами

15:21

Відправити Путіна у відставку: пропагандист Соловйов "бомбанув" проти Кремля

15:10

Білоруський винищувач міг перетнути держкордон: що відомо

15:08

ЄС змінює правила перетину кордону: що зміниться для українців

^
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти