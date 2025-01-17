"Коли побачили загиблу маму, була істерика": у Кривому Розі жінку вбило уламками в авто

Ігор поховав свою першу дружину і матір своїх дітей у Херсоні два роки тому, а тепер ворожа ракета вбила у Кривому Розі його другу дружину.

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У Кривому Розі жінку вбило уламками в авто/ колаж: Главред, фото: Дніпропетровська ОВА, скрін з відео

Коротко:

Внаслідок ракетного удару у Кривому Розі загинули 4 людей

Серед них – друга дружина багатодітного батька Ігоря

Жінку вбило уламками в авто, коли сім’я їздила на ринок за покупками

У Кривому Розі внаслідок удару російських окупантів ракетами загинули четверо людей. Серед них – дружина Ігоря. Чоловік два роки тому поховав свою першу дружину і матір своїх трьох дітей у Херсоні, а тепер через ворожу ракету втратив другу дружину.

Ігор розповів виданню "Свої. Кривий Ріг", що усе сталося якраз тоді, коли сім’я їздила на ринок за покупками, тому що у старшого сина сьогодні День народження.

відео дня

"Троє дітей після смерті дружини залишилися, з Херсона. Старша донька тут живе, вивезла їх до своєї знайомої, тому що в них істерика. Вони коли побачили нову маму їхню загиблу, у них просто зірвало… Ну, уявіть, у 2022 році рідну маму поховали, а зараз прийомну хоронити", – розповів Ігор.

Жінку вбило уламками в автомобілі.

Троє дітей важко пережили смерть рідної матері, а тепер вони втратили ще одну дорогу людину.

Удар по Кривому Розі/ скрін

Дивіться відео:

Як повідомляв Главред, РФ завдала удару по Кривому Рогу вдень 17 січня – 4 людей загинули, 3 важкопоранених. Внаслідок атаки пошкоджені звичайні житлові будинки, навчальний заклад, інша міська інфраструктура.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що серед чотирьох загиблих – три жінки та один чоловік. Семеро людей постраждали. Четверо госпіталізовані. Стан більшості залишається важким, одна поранена – середньої тяжкості. Троє людей оговтуватися від пережитого будуть вдома, зазначив голова ОВА.

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