РФ готує новий масований удар: українців попередили про серйозну небезпеку

Найскладніші для перехоплення ракети - це "Кинджали", підкреслив Юрій Федоров.

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/ pixabay, Міноборони РФ

У 2023 році обстріли інфраструктури України російськими окупантами можуть початися пізніше, ніж у 2022 році, заявив військово-політичний експерт Юрій Федоров.

"Як в минулому році, використовувати ці ракети для ударів по інфраструктурі в умовах, коли температура досить висока, ще восени – так воно і було в жовтні минулого року, коли почалися масові обстріли інфраструктури – це, за людожерською думкою російських генералів, виявилося недостатньо ефективно. Потрібно чекати морозів, коли пошкодження інфраструктури можуть привести до того, що будуть замерзати теплоцентралі. І тоді вже замерзлі труби, по яких йде гаряча вода, можуть бути розірвані, і збиток буде набагато більше. Я бачу приблизно таку логіку", - пояснив він в ефірі Сurrenttime.

В України є кілька протиракетних батарей Patriot, каже військово-політичний експерт, але цього не вистачає для захисту всієї території.

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"Найскладніші для перехоплення ракети - це "Кинджали", надзвукові ракети Х-22 і "Іскандери". Їх можна перехоплювати тільки за допомогою Patriot", – пояснив він. А саме такі ракети, за даними української розвідки, і накопичила Росія.

Але тією кількістю ракет, які є в наявності у Росії зараз, серйозного збитку українській енергетиці не завдати, впевнений співрозмовник.

"На початку війни росіяни використовували 100-120 ракет за ніч в одному залпі по Україні. І тепер, якщо 800 з гаком ракет буде використано приблизно такими ж масштабами, тоді цих ракет вистачить на 8-10 ударів по Україні", – додав Федоров.

Масовані удари РФ по Україні

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