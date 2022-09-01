РФ злякалася вигаданого "українського десанту" і вивозить працівників "Росатому" із ЗАЕС/ ГУР Міноборони України, Reuters

Російські загарбники планують вивезти з території Запорізької атомної електростанції співробітників "Росатому". Їх готуються евакуювати в окупований Мелітополь.

При цьому підготовка до їхньої евакуації проводиться приховано, щоб не поширювати паніку серед працівників АЕС. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Евакуація проходитиме у супроводі підрозділів "росгвардії", які о 7:00 колоною вирушили з Мелітополя в напрямку Енергодару", – йдеться у повідомленні.

Також в українській розвідці зазначають, що частину персоналу станції збираються не допустити на робочі місця у разі приїзду місії МАГАТЕ.

"Зі слів співробітників "росатому" стало відомо, що у разі прибуття на ЗАЕС місії МАГАТЕ частину персоналу не буде допущено на територію станції. Наразі на ЗАЕС вже склалась критична ситуація через те, що окупанти не допускають на територію частину співробітників. Зокрема, персонал, що відповідає за пожежну безпеку", – наголошують у розвідці.

Тим часом у країні-агресорці РФ уже вигадали побрехеньку про якийсь "український десант", який нібито намагався захопити Запорізьку АЕС. Було поширене повідомлення, що українські військові нібито висадилися на узбережжі Каховського водосховища, що за 3 кілометри на північний схід від Запорізької атомної електростанції, і зробили спробу захоплення АЕС.

При цьому так званий "глава Запорізької області" Володимир Рогов почав розповідати, що російські окупанти знищують якусь диверсійну групу, яка нібито намагалася зірвати приїзд місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.

Окупанти обстріляли Енергодар перед приїздом місії МАГАТЕ

30 серпня в Україну прибула місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Загалом в Україну прибуло 13 експертів, яких генсек МАГАТЕ підібрав для "найскладнішої місії в історії агентства". 1 вересня місія прибула на ЗАЕС.

Експерти вирушили на Запорізьку АЕС в Енергодар, де будуть виконувати завдання з фізичного захисту, ядерної безпеки та слідкувати за тим, щоб ядерні матеріали не були розповсюджені.

Російські окупанти ще напередодні прибуття місії МАГАТЕ почали влаштовувати провокації. 31 серпня вони потужно обстріляли Енергодар, в якому розташована Запорізька АЕС.

Обстріли продовжилися і вранці 1 вересня. Окупанти обстрілювали як житлові будинки, так і територію атомної станції. Внаслідок мінометного обстрілу росіянами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок.

Крім цього, росіяни вели артобстріл заздалегідь узгодженого маршруту проходження місії МАГАТЕ із Запоріжжя в ЗАЕС.

В Офісі президента України відреагували на обстріли окупантами маршруту місії МАГАТЕ і наголосили, що така поведінка вкотре доводить, яку справжню вагу мають "гарантії" російської сторони. Про це заявив радник очільника ОП Михайло Подоляк.

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