"РФ готується атакувати": у ЗСУ попередили про загрозу масових обстрілів і назвали терміни

У ЗСУ попередили про загрозу нових масових обстрілів/ Telegram Кирило Тимошенко, скрін

Українців попередили про загрозу нового ракетного удару з боку РФ і закликали не ігнорувати повітряну тривогу. На те, що країна-агресорка Росія може готуватися до нової атаки на Україну, вказує той факт, що вона вивела у Чорне море корабель з ракетами.

Про це повідомила керівник пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону 28 листопада. Вона зазначила, що військові зафіксували ракетоносій з вісьмома ракетами на борту.

"У Чорному морі з'явився за тривалий час, декілька діб не було, ракетоносій на бойовому чергуванні. Це надводний ракетоносій, який несе вісім ракет типу "Калібр" на своєму борту. Це говорить про те, що підготовка відбувалася", – заявила Гуменюк.

У пунктах базування окупантів перебувають споряджені ракетоносії, для задіяння яких країні-агресорці знадобиться всього кілька годин. Такі кораблі зможуть випускати ракети навіть незважаючи на шторм, який зараз спостерігається на морі.

Гуменюк наголосила, що не можна ігнорувати сигнал повітряної тривоги. Також вона зазначила, що окупанти можуть здійснити нову атаку на початку цього тижня.

"Цілком ймовірно, що початок тижня буде ознаменований такою атакою", – сказала вона.

Загроза нового ракетного удару з боку РФ

Раніше глава фракції Слуга народу в Раді Давид Арахамія заявив, що ближчим часом російські окупанти планують завдати нового масованого ракетного удару по території України. За його даними, наступного тижня можуть відбутися нові масові ракетні обстріли. Тому він закликав заздалегідь заготовити продукти в сухому вигляді на тривалий період часу.

Військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков розповів, що РФ станом на цей час має ще достатньо ракет, щоб здійснювати нові масовані атаки на Україну. Зараз в армії Росії залишається близько 400 одиниць крилатих ракет Х-101 і Х-555 і приблизно така сама кількість "Калібрів".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія готує нові ракетні удари по території України. За словами президента, поки у РФ є ракети, вони не заспокояться. Але сили оборони до них готуються.

Військовий експерт Олег Жданов зазначав, що не варто рахувати російські ракети, адже у них їх ще дуже багато. Крім запасів, які витягує країна-агресорка РФ для обстрілів України, у Росії збільшили потужності виробництва нових ракет. За його словами, Росія може здійснити нову масовану ракетну атаку.

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