РФ готує нові удари: стало відомо, чим окупанти планують бити по Україні

Окупанти продовжуватимуть завдавати ударів по Україні з повітря, попередила Наталія Гуменюк.

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РФ готує нові удари по Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН , defence-ua.com

Країна-агресор РФ налагоджує виробництво ударних дронів-камікадзе типу Shahed на своїй території, розповіла голова об'єднаного прес-центру Сил оборони "Південь" Наталія Гуменюк.

Як підкреслила вона в ефірі всеукраїнського інформаційного телемарафону, окупанти побоюються, що Іран через санкції припинить постачання дронів, якими РФ б'є по мирних містах України.

Голова об'єднаного прес-центру Сил оборони "Південь" попередила, що окупанти продовжуватимуть завдавати ударів по Україні з повітря, бо відчувають перевагу в цьому компоненті.

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"Ворог буде продовжувати тиснути на нас з повітря, в тому числі, тому що поки вони відчувають перевагу в повітрі і використовують цей спосіб терору максимально часто. Те, що вони намагаються налагодити у себе це виробництво, виправдані побоюванням, що санкції щодо Ірану можуть призупинити ці поставки. Ми не втрачаємо надію, що світова спільнота дотисне це питання", – зазначила вона.

Гуменюк додала, що поки неможливо точно сказати, яку кількість дронів власного виробництва використовує Росія, а про це можна судити по уламках збитих БПЛА.

Раніше повідомлялося, що ворог вдарив кинджалами по Франківщині: у ЗСУ назвали мету ракетної атаки РФ. Ракети заходили в повітряний простір України з північного напрямку, розповіли в ЗСУ.

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Нагадаємо, 11 серпня вибухи пролунали в Києві, Хмельницькій, Вінницькій області. Згодом влада Києва повідомила про падінні уламків на територію однієї з дитячих лікарень столиці в Оболонському районі. Також уламки були виявлені на вулиці Богатирській, де пошкоджено дах приватного будинку.

Пізніше стало відомо, що російська ракета вбила дитину. 11 серпня близько 10 години ранку російські військові здійснили обстріли аеробалістичними ракетами по інфраструктурі Івано-Франківської області.

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