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"РФ робить кроки відчаю": Данілов попередив про два складні місяці в Україні

21 жовтня 2022, 12:58

У Росії за цей час можуть розгорітися бунти проти влади. У країні-агресорці уже не плекають надії на перемогу.

Алексей Данилов, Владимир путин
Данілов попередив українців про два складні місяці/ УНИАН, Reuters

Найближчі два місяці будуть складними для України, проте їх потрібно просто перечекати.

Про це попередив секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону. Він закликав українців бути сильними і терпеливими й просто витримати цей час.

"Так, буде важко, але нам треба пройти цей складний період. Після того, як ми пройдемо саме цей період – він буде тривати десь місяць-півтора-два. Божевілля в голові цього Гітлера сучасності поселилося і не хоче звідти виходити. Нам просто треба зараз це витримати", – наголосив секретар РНБО.

Він зазначив, що за цей час у країні-агресорці РФ можуть розгорітися бунти проти влади. Там уже розгортається терор проти власного народу, каже Данілов.

За словами Данілова, Путін нещодавно підписав указ, який спрямований проти тих росіян, котрі умовно займали нейтральну позицію щодо війни проти України.

"Він підписав цей указ, щоб всіх їх пов’язати кров’ю. У них там почалися всі ці протести. Ми їх прогнозували на листопад. Цей період на Росії вже почався. Ці кроки, які вони роблять, говорять про те, що впевненості у перемозі у них – нуль. Тому це кроки відчаю", – наголосив Данілов.

Раніше Данілов також заявив, що війна РФ проти України стане початком розпаду Росії. Росія програє в розв'язаній проти України кривавій війні, після чого країна-агресорка почне "самознищуватися".

Нагадаємо, раніше американські високопосадовці розповіли виданню The New York Times, що в українських військових є вікно можливостей упродовж 1,5 місяця, щоб звільнити Херсон. Також за цей час ЗСУ можуть звільнити частину Донбасу.

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