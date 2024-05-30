РФ вдарила по Хмельниччині дронами і ракетами: стали відомі наслідки

У межах області ППО знищила понад 10 ворожих цілей. Через атаку в одному з міст області частково відключено електропостачання.

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РФ вдарила по Хмельниччині дронами і ракетами/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, Telegram

Країна-агресорка Росія у ніч на четвер, 30 травня, атакувала Хмельницьку область ракетами і дронами.

Сили протиповітряної оборони знищили в межах області понад 10 ворожих цілей. Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Через атаку було частково знеструмлене одне з міст.

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"Сьогодні вночі ворог атакував Хмельниччину дронами та ракетами. В межах нашої області сили ППО ЗСУ знищили понад 10 ворожих цілей. Через ворожу атаку в одному з міст області частково відключено електропостачання. Усі відповідні служби працюють, вживаються заходи з відновлення електроенергії", – повідомив Тюрін.

Голова ОВА зазначив, що інформація щодо травмованих та пошкодження майна не надходила.

Удари ракетами і дронами по Україні – останні новини

Росія завдала масованого удару по Україні у ніч на 30 травня, у багатьох областях були вибухи. Вночі окупанти здійснили комбінований удар по Україні, випустивши по містах "Шахеди" та крилаті ракети типу Х-101. Усю увагу ворог зосередив на Старокостянтинові на Хмельниччині. Також є прильоти та постраждалі у Харкові.

Пізніше стало відомо, що РФ запустила 8 ракет по Харкову – під удар потрапив об'єкт критичної інфраструктури. На місці "прильоту" спалахнула пожежа, перебито газопровід. Постраждали чотири людини. Також РФ вдарила ракетами по кінно-спортивному клубу на Харківщині. Постраждали 7 осіб.

У ЗСУ сказали, куди цілилися окупанти і скільки ракет збито під час атаки РФ у ніч на 30 травня. Повітряну атаку сили ППО відбивали в дев'яти областях України.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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