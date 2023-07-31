УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"РФ гатить авіабомбами навіть по селах": Міноборони назвало головні перешкоди руху ЗСУ

Альона Вороніна
31 липня 2023, 19:08 оновлено 31 липня, 19:11
133
Захисники України стикаються із замінуванням у три шари та постійними обстрілами, але навіть у таких умовах наші все одно просуваються, а окупанти – ні.

Анна Маляр, украинские военные
Міноборони назвало головні перешкоди руху ЗСУ/ колаж: Главред, фото: скрін, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Російські загарбники навіть у лісових посадках укріплюються бетоном, а коли проводять мінування, то часом можуть робити це у три шари.

Але найголовніша перешкода, з якою стикаються українські військові на фронті – це постійні обстріли: мінометні, артилерійські, авіаційні. У країни-агресорки Росії зараз перевага в авіації. Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телеканалу "Ми – Україна".

відео дня

"В авіації у них перевага зараз. Приміром, навіть на невеличкий населений пункт, скажімо, село, вони витрачають авіаційні бомби. Тому що у них є цей ресурс. Але навіть за таких умов їм не вдається просуватися там, де вони намагаються це робити", – розповіла Маляр.

Вона зазначила, що українські військові влаштовують пекло для ворога. У таких складних умовах захисникам України вдається просуватися, а російським окупантам не вдається.

"Тобто якщо ви в новинах чуєте це безкінечне "на Мар’їнському та Авдіївському напрямку тривають бої", і здається, що це щось безкінечне, то насправді там щодня абсолютне пекло для ворога. Наші бійці там окупантів не пропускають. Скажімо, Авдіївку ворог намагається ще з літа минулого року оточити, але ніяк не оточить. Там опір шалений. Але наші все одно просуваються, а ворог – ні", – зазначила заступниця міністра оборони України.

Вона додала, що російська окупаційна армія зараз намагається вибити українських військових з пануючих висот на Куп'янському напрямку. Також окупанти намагаються відволікти українські сили з Бахмутського напрямку, де у захисників України успішний наступ, на Куп'янський і Лиманський.

"Вони (російські окупанти – ред.) хочуть розпорошити українські сили на два цих напрямки. Там постійні атаки, от упродовж цього тижня вони безкінечно атакували. Але наші ці атаки відбивають, і почасти навіть вдається ворога відкидати назад з великими втратами для ворога. Я вам скажу, що упродовж цього тижня втрати у ворога були не менші, ніж під час гарячих боїв у Бахмуті й на Бахмутському напрямку", – розповіла Маляр.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що ЗСУ прорвали оборону РФ на двох ділянках, окупанти заблоковані. Російські військові заблоковані в Урожайному з трьох боків, противник зазнає великих втрат, розповів військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов.

В Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли, що РФ "штампує" десятки ракет для ударів по Україні. Фактично всі ракети, які зараз виробляються, одразу ж випускаються російськими терористами по Україні.

Нагадаємо, країна-агресорка Росія вдарила ракетами по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу. Одна з ракет влучила у 9-поверхівку, друга – у 4-поверховий навчальний заклад. Станом на вечір 31 липня кількість жертв збільшилась до шести, постраждалих уже 75. Пошукові роботи тривають.

Читайте також:

війна в Україні ЗСУ вторгнення Росії Міноборони України Ганна Маляр
Реклама

Головне за день

"РФ гатить авіабомбами навіть по селах": Міноборони назвало головні перешкоди руху ЗСУ

"РФ гатить авіабомбами навіть по селах": Міноборони назвало головні перешкоди руху ЗСУ

19:08 Україна
"Путін дійсно неадекватний": Зеленський пообіцяв потопити весь російський флот

"Путін дійсно неадекватний": Зеленський пообіцяв потопити весь російський флот

19:03 Україна
Удар Росії по Кривому Рогу: кількість жертв збільшилась

Удар Росії по Кривому Рогу: кількість жертв збільшилась

16:59 Україна
Всі головні новини

Останні новини

19:10

Крах Росії стає історичною неминучістю

19:09

Експерт пояснив "діряву" ППО Москви: удари будуть наростатиВідео

19:08

"РФ гатить авіабомбами навіть по селах": Міноборони назвало головні перешкоди руху ЗСУ

19:03

"Путін дійсно неадекватний": Зеленський пообіцяв потопити весь російський флот

18:11

РФ "штампує" десятки ракет для ударів по Україні: в ГУР розкрили подробиці

Кремль налаштований воювати довго та призвати ще мільйон росіян, РФ загрожує революція – КривенкоКремль налаштований воювати довго та призвати ще мільйон росіян, РФ загрожує революція – Кривенко
18:11

Favbet Foundation передав механізованому батальйону ЗСУ позашляховик Nissan

18:02

Як правильно казати – бритися чи голитися: Авраменко поставив крапку у дилеміВідео

17:45

Джастін Бібер та Хейлі Болдуін чекають на первістка - ЗМІ

17:19

Експерт пояснив, чи наважиться Путін оголосити загальну мобілізацію та які є загрозиВідео

Реклама
17:14

Супермісяць 1 серпня: три знаки зодіаку відчують надзвичайне везіння в цей день

17:00

Лайнер з пропагандистами РФ: в Грузії вибухнули протести, була затримана українкаВідео

16:59

Удар Росії по Кривому Рогу: кількість жертв збільшиласьФото

16:57

Наймодніший манікюр на серпень 2023 року: 5 трендових дизайнів для нігтів

16:27

Раша, гудбай: Вєрка Сердючка виконала свою фірмову пісню для Лайми ВайкулеВідео

16:23

"Висока відзнака": Катя Бужинська отримала нагороду від Залужного

16:22

ЗСУ прорвали оборону РФ на двох ділянках, окупанти заблоковані - експертВідео

16:20

Шойгу в істериці злякався "нападу" України з моря і повітря

16:00

Захищав країну заради маленького сина: під Бахмутом трагічно загинув 28-річний воїн

15:45

"Стіни завалило, мене врятувала ванна": жителька Кривого Рогу розповіла про атаку РФФото

15:44

"Долітає за лічені хвилини": окупанти запустили балістичні ракети по Кривому Розі

Реклама
15:39

Що не можна ставити поруч з холодильником і чому його потрібно відсунути від стіни

15:11

РФ чекають сюрпризи, ЗСУ прорвуться і вийдуть на свої кордони - командувач НГУ

15:00

Тепер вдома: Тимур та Інна Мірошниченко показали прийомного сина на ніжному фото

14:57

Українець вперше здобув титул чемпіона Європи з картингу

14:48

У Кривому Розі під час рятувальних робіт почала падати 9-поверхівка: з'явилися кадриФотоВідео

14:07

Повстання Росгвардії і розкол еліт: правозахисник назвав найбільші страхи КремляВідео

14:05

Авіакатастрофа у Броварах: з'явились деталі загибелі вищого керівництва МВС

13:58

ГУР - про удари БПЛА по Москві: в глухий кут йде режим Путіна і вся Росія

13:57

Як врятувати урожай: чому гниють помідори і як цьому запобігти

13:11

Досвідчені водії так роблять завжди: навіщо натирати лобове скло картоплею

13:10

Запах багатства і успіху: як залучити фінансову удачу за допомогою аромату

12:57

Загадка, від якої очі розбігатимуться: потрібно знайти королеву серед зграї собак

12:42

Ракетний удар РФ по Кривому Рогу: 4 людини загинули, понад 40 - постраждалиФото

12:39

Велика війна Росії проти НАТО: експерт пояснив для чого Кремль накопичує військаВідео

12:30

Звільнені захисники Маріуполя повернуться на поле бою - командувач Нацгвардії

12:18

Сторона Жеваго може впливати на автоматичний розподіл справ з метою підбору потрібного судді - ЗМІ

12:07

Американська співачка жбурнула у фанатку мікрофон під час концертуВідео

12:01

"Стояла на кухні й раптом опинилася в коридорі": мешканка Кривого Рогу розповіла про удар РФФотоВідео

11:47

Відпочинок піде нанівець: у чому не можна маринувати шашлик

11:33

"Любов до батьківщини": зрадниця Анна Асті зібралася співати українською

Реклама
11:02

Як прибрати затхлий запах з одягу, шафи і квартири: безпрограшні засоби

10:57

"Під завалами люди": Зеленський відреагував на жорстокий обстріл Кривого Рогу

10:55

ЗСУ просунулися в Запорізькій області, є успіх на 2 напрямках - Міноборони

10:15

ПВК Вагнер припинила вербування найманців: Пригожин розповів про плани

10:13

У центрі окупованого Донецька - "приліт": горять автомобілі, над містом - дим

10:10

Україну накриють грози та сильні вітри: якою буде погода на початку серпня

09:33

Росія підтягує авіацію і може готуватися до нових атак на Україну - ЗСУ

09:26

Ретроградний Меркурій у серпні 2023: нелегко буде 4 знакам зодіаку

09:20

РФ вдарила ракетами по житловому будинку та університету в Кривому Розі: під завалами людиФотоВідео

09:07

В Італії заявили про "політичне рішення" війни в Україні: у Зеленського відповіли

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти