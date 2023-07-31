"РФ гатить авіабомбами навіть по селах": Міноборони назвало головні перешкоди руху ЗСУ

Захисники України стикаються із замінуванням у три шари та постійними обстрілами, але навіть у таких умовах наші все одно просуваються, а окупанти – ні.

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Міноборони назвало головні перешкоди руху ЗСУ/ колаж: Главред, фото: скрін, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Російські загарбники навіть у лісових посадках укріплюються бетоном, а коли проводять мінування, то часом можуть робити це у три шари.

Але найголовніша перешкода, з якою стикаються українські військові на фронті – це постійні обстріли: мінометні, артилерійські, авіаційні. У країни-агресорки Росії зараз перевага в авіації. Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телеканалу "Ми – Україна".

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"В авіації у них перевага зараз. Приміром, навіть на невеличкий населений пункт, скажімо, село, вони витрачають авіаційні бомби. Тому що у них є цей ресурс. Але навіть за таких умов їм не вдається просуватися там, де вони намагаються це робити", – розповіла Маляр.

Вона зазначила, що українські військові влаштовують пекло для ворога. У таких складних умовах захисникам України вдається просуватися, а російським окупантам не вдається.

"Тобто якщо ви в новинах чуєте це безкінечне "на Мар’їнському та Авдіївському напрямку тривають бої", і здається, що це щось безкінечне, то насправді там щодня абсолютне пекло для ворога. Наші бійці там окупантів не пропускають. Скажімо, Авдіївку ворог намагається ще з літа минулого року оточити, але ніяк не оточить. Там опір шалений. Але наші все одно просуваються, а ворог – ні", – зазначила заступниця міністра оборони України.

Вона додала, що російська окупаційна армія зараз намагається вибити українських військових з пануючих висот на Куп'янському напрямку. Також окупанти намагаються відволікти українські сили з Бахмутського напрямку, де у захисників України успішний наступ, на Куп'янський і Лиманський.

"Вони (російські окупанти – ред.) хочуть розпорошити українські сили на два цих напрямки. Там постійні атаки, от упродовж цього тижня вони безкінечно атакували. Але наші ці атаки відбивають, і почасти навіть вдається ворога відкидати назад з великими втратами для ворога. Я вам скажу, що упродовж цього тижня втрати у ворога були не менші, ніж під час гарячих боїв у Бахмуті й на Бахмутському напрямку", – розповіла Маляр.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що ЗСУ прорвали оборону РФ на двох ділянках, окупанти заблоковані. Російські військові заблоковані в Урожайному з трьох боків, противник зазнає великих втрат, розповів військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов.

В Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли, що РФ "штампує" десятки ракет для ударів по Україні. Фактично всі ракети, які зараз виробляються, одразу ж випускаються російськими терористами по Україні.

Нагадаємо, країна-агресорка Росія вдарила ракетами по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу. Одна з ракет влучила у 9-поверхівку, друга – у 4-поверховий навчальний заклад. Станом на вечір 31 липня кількість жертв збільшилась до шести, постраждалих уже 75. Пошукові роботи тривають.

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