ЗСУ прорвали оборону РФ на двох ділянках, окупанти заблоковані - експерт

Російські військові заблоковані в Урожайному з трьох боків, противник зазнає великих втрат, впевнений Снєгирьов.

https://glavred.net/ukraine/vsu-prorvali-oboronu-rf-na-dvuh-uchastkah-okkupanty-zablokirovany-ekspert-10489735.html Посилання скопійоване

ЗСУ рухаються вперед / Колаж Главред, фото Генштаб ЗСУ

ЗСУ прорвали оборонні укріплення окупантів на двох напрямках. Відповідно, наблизилися до основної лінії оборони, розповів в ефірі FREEDOM військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов.

Він зазначив, що у ЗСУ, попри критику Заходом контрнаступу, спостерігається постійний стійкий успіх з просування вперед.

"ЗСУ захопили один з ключових пунктів - Старомайорське. Фактично заблокували Урожайне. Відповідно, другий напрямок - Оріхівський, де фланговим охопленням ми зайшли фактично у тил російського угруповання, охопивши Роботине. Йдеться про просування вглиб російської оборони і вихід на так звану "лінію Суровікіна"", - пояснив експерт.

Що таке "лінія Суровікіна"

Це лінія російської оборони, що покликана прикрити територію окупованого Криму і, відповідно, узбережжя Азовського моря. За словами Снєгірьова, на окремих ділянках фронту вона сягає до 60 км вглиб.

Успіх ЗСУ в Старомайорському

Як підкреслив Снєгирьов, завдяки виходу на Старомайорське українські військові заблокували окупантів в Урожайному з трьох боків.

"Про втрати російських військ свідчить те, що безпосередньо з лінії бойового зіткнення виведено підрозділи 7-го полку ВДВ - це один з елітних підрозділів. Втрати окупантів катастрофічні. Що примітно - наступний рубіж російської оборони, який штурмуватимуть ЗСУ, проходитиме по Октябрському. Це друга лінія оборони", - сказав аналітик.

Контрнаступ ЗСУ на півдні

27 липня ЗСУ звільнили село Старомайорське. Битва за цей населений пункт тривала дуже довго, оскільки село відкриває можливість до подальших атак і просуванню вглиб противника.

Під час визволення Старомайорського ЗСУ довелося працювати в умовах тотального мінування. За словами представника військ "Таврія" капітана Валерія Шершня, окупанти залишили багато пасток. Штурмовики просувалися зі спеціальними знаряддями, щоб знімати ворожі розтяжки, а потім робили підрив.

Контрнаступ ЗСУ йде вже третій місяць, але Захід критикує повільний прогрес. Водночас українське керівництво наполягає, що насамперед має намір зберегти якомога більше життів українських військових.

Ситуацію ускладнює розгалужена лінія оборони росіян, у яких було багато часу окопатися на полі бою. Крім того, у ЗСУ недостатня підтримка з повітря і відсутні у повній мірі далекобійні засоби ураження тилу противника.

Вас можуть зацікавити новини: