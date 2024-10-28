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РФ атакує Україну КАБами: центр Харкова під ударом, є постраждалі

Маріна Фурман
28 жовтня 2024, 21:32оновлено 28 жовтня, 22:04
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Ворог обстрілює Харків.
дым, карта тревог
Харків під обстрілом / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот map.ukrainealarm

Коротко:

  • РФ нанесла удар по Харкову
  • У місті є постраждалі
  • Удар прийшовся по центру міста

У понеділок ввечері, 28 жовтня, в Харкові були чутні вибухи. Про це повідомив мер Ігор Терехов.

Мер заявив, що російські окупанти атакують місто керованими авіабомби. Він попередив про можливі повторні пуски.

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Очільник міста наголосив, що, за попередньою інформацією, під ударом опинився центр Харкова.

"На місці прильоту пожежа та задимлення. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.", - зазначив мер міста.

Згодом він написав, що внаслідок російського удару є постраждалі.

"Наразі відомо про пʼятьох постраждалих.", - підтвердив мер Харкова.

Оновлено о 21:50: У Харківській обласній військовій адміністрації повідомили про пошкодження будівель медичної та адміністративних установ. Кількість постраждалих зросла до шести.

РФ атакує Україну КАБами: центр Харкова під ударом, є постраждалі
Керовані авіабомби / Інфографіка: Главред

Хто такий Ігор Терехов?

Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

Удари по Харкову - останні новини за темою

Нещодавно військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповідав, що окупанти хочуть взяти Харків під вогневий контроль. За його словами, окупанти можуть вдатися до звичної тактики терору — масово використовувати КАБи, щоб "пробити собі шлях до міста", знищуючи все на своєму шляху авіабомбами.

Нагадаємо, очільник Харкова Ігор Терехов повідомив, що російські окупанти в ніч на 28 жовтня обстріляли місто. Відомо про потрапляння у 9 поверховий житловий будинок в Холодногірському районі міста. Він заявив, що в результаті обстрілу на місці виникла пожежа, а також зафіксовані руйнування.

Як писав Главред, 22 жовтня, російські окупанти вкотре завдали масштабних ударів керованими авіабомбами по Харкову. На місці одного з ударів - зафіксовано пожежу. Внаслідок прильоту поряд із навчальним закладом в Київському районі Харкова у житлових будинках навколо частково повилітали шибки.

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війна в Україні обстріли новини Харкова авіабомба Терехов
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