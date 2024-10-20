РФ атакувала Україну 'Шахедами' та 'Іскандерами': що вдалось збити ППО

У ніч на 20 жовтня 2024 року противник атакував Україну балістичними ракетами із території Криму, ударними БпЛА типу "Shahed" та дронами невстановленого типу. Про це повідомили у Повітряних силах.
Зазначається, що усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 51 повітряної цілі: 49-ти ворожих безпілотників та двох балістичних ракет "Іскандер-М".
Районами пусків стали: Єйськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
"Станом на 10:00 в результаті протиповітряного бою підтверджено збиття 31 ворожого БпЛА у Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Львівській, Одеській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Київській, Миколаївській, Дніпропетровській та Донецькій областях", - наголосили в Повітряних силах.
Крім того, відомо, що 13 російських безпілотників локаційно втрачено, інформація щодо збиття/падіння уточнюється та оновлюється. Два ворожих БпЛА – полетіли у напрямку Білорусі.
Що таке Повітряні сили ЗС України?
Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України, пише Вікіпедія.
Удари РФ по Україні - останні новини
Нагадаємо, вранці, 20 жовтня, війська країни-агресорки Росії вдарили по енергооб'єкту у Сумській області. Понад 100 населених пунктів залишилися без світла.
Також у ніч на 20 жовтня російські загарбники атакували Київ ударними дронами. Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася двічі і сумарно тривала близько трьох годин.
Ввечері суботи, 19 жовтня, у Кривому Розі також гриміли вибухи. Російські окупанти завдали балістичних ударів по місту з території Криму.
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