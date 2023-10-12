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РФ атакувала Україну дронами: знищено 28 "шахедів", є влучання

Анна Ярославська
12 жовтня 2023, 07:34 оновлено 12 жовтня, 07:42
Ворог намагався обійти системи ППО, дрони-камікадзе прямували за різними напрямками, використовуючи складні траєкторії та особливості ландшафту.
Атака дронів
Російські окупанти атакували Одеську область дронами / Колаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes, скріншот

У ніч на 12 жовтня російські окупанти атакували Україну дронами. Удари були спрямовані по припортовій інфраструктурі Подунав'я.

Як повідомляють Сили оборони півдня, ворог намагався обійти системи ППО, дрони-камікадзе прямували за різними напрямками, використовуючи складні траєкторії та особливості ландшафту.

"14 БпЛА "Shahed-131/136" були знищені в нашій зоні відповідальності: 4 – на Миколаєвщині, 10 – на Одещині", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Були і влучання: пошкоджені складські будівлі в припортовій зоні на півдні Одеської області, а також приватні будинки мирних жителів.

Пожежі оперативно ліквідовані пожежниками. Попередньо відомо про 1 поранену цивільну особу.

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив, що російські окупанти в черговий раз атакували регіон.

"Наші сили ППО збили 10 "шахедів" над Одещиною, проте, на жаль, є і влучання. В Ізмаїльському районі зафіксовано пошкодження припортової інфраструктури та житлових будинків. На місці виникли пожежі, вони вже ліквідовані", - йдеться в повідомленні.

Постраждала одна людина: жінка 1935 р.н. отримала термічні опіки. Зараз вона знаходиться в лікарні та отримує всю необхідну медичну допомогу.

Що кажуть у Повітряних силах

У пресслужбі Повітряних сил ЗСУ уточнили, що в ніч на 12 жовтня 2023 р. противник атакував Україну ударними БПЛА типу "Shahed" з північного і південного напрямків – Білгородська область (рф) і з мису Чауда (тимчасово окупований Крим).

Всього були зафіксовані пуски 33 "шахедів".

"Ворожі БпЛА летіли в різних напрямках, тому протиповітряна оборона працювала щонайменше в шести областях України. До відбиття повітряної атаки залучені авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби", - йдеться у повідомленні.

В цілому, минулої ночі силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони України були знищені 28 "Shahed-131/136".

Знищено 28
Знищено 28 "Shahed-131/136" / Фото: t.me/kpszsu

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 10 жовтня атакували південь України дронами-камікадзе. Атака тривала майже 3 години, було запущено 36 "шахедів". Українська протиповітряна оборона збила 27 ворожих дронів.

Як повідомляв Главред, готуючись до зриву опалювального сезону в Україні, росіяни намагаються збільшити запаси іранських дронів-камікадзе типу Shahed. Авіаційний експерт Костянтин Криволап заявив, що Москва хоче вийти на показник в 500 дронів місяць, а отримувати їх РФ планує трьома шляхами – безпосередньо закуповуючи в Ірану, виробляючи в Татарстані та за рахунок вузлової збірки з російськими та іранськими комплектуючими.

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