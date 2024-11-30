Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ атакувала Дніпропетровщину: горить цивільна інфраструктура, є загиблі

Маріна Фурман
30 листопада 2024, 20:04оновлено 30 листопада, 20:38
380
Внаслідок ворожої атаки на Дніпровський район сталося три пожежі.
взрив, тривога
РФ вдарила по Дніпропетровщині / Колаж: Главред, фото: alerts, тг-канал

Коротко:

  • РФ завдала ракетного удару по Дніпропетровщині
  • Внаслідок атаки є поранені та загиблі

У суботу ввечері, 30 листопада, Росія обстріляла Дніпропетровську область. Про це повідомили в ОВА.

У Повітряних силах попереджали про загрозу балістики, відтак у регіоні пролунали вибухи.

відео дня

Голова ОВА Сергій Лисак написав, що внаслідок ворожої атаки на Дніпровський район сталося три пожежі.

"Зайнялися магазин, багатоквартирний та приватний будинки. Рятувальники приборкують вогонь. Попередньо, є й постраждалі.", - йдеться в повідомленні.

Згодом він додав, що у Дніпровському районі троє людей загинули, 19 – постраждали.

Серед поранених, за інформацією на зараз, одна дитина. 11-річний хлопчик в лікарні в стані середньої тяжкості. Госпіталізована й решта постраждалих. Шестеро у важкому стані.

19:50 Число постраждалих зросло до 21. Вісім осіб у ​​тяжкому стані. У них проникаючі поранення, ушкодження внутрішніх органів, переломи.

На ракетний удар по Дніпропетровщині відреагував президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що наразі триває рятувальна операція після ракетного удару.

"Пошкоджена звичайна цивільна забудова: житловий будинок та магазин у селищі Царичанка. На цей час відомо, що чотири людини вбиті цим російським ударом. Мої співчуття.", - написав Зеленський.

Він також згадав про підлий російський терор проти херсонців.

"Скид з дрона на автобус. Чотири поранених. І так майже кожен день Україна захищається від цього абсолютно нелюдського тиску. Я вдячний усім, хто нам допомагає пройти все це, захиститись від терору і зберегти життя для людей.", - додав президент.

Удар РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, близько 5 ранку, 28 листопада, РФ здійснила запуск ракет "Калібр", після чого злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому "Оленья". В Україні оголосили повітряну тривогу, а згодом у низці областей пролунали вибухи.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що мішенню ранкового удару країни-агресора РФ по Україні 28 листопада стала енергетика. Ворог застосував близько 100 ударних дронів та понад 90 ракет різних типів.

У пресслужбі "Укренерго" заявили, що російські окупанти атакували об'єкти української енергетики. Лише під час двох останніх масованих атак ворог застосував понад 200 ракет та майже стільки ж ударних безпілотників. Ціль ворога - не лише залишити українців без тепла та світла, а й посіяти розпач та зневіру. Водночас українські енергетики роблять все, щоб відновити енергосистему.

Читайте також:

Хто такий Сергій Лисак?

Сергій Петрович Лисак — український військовик і державний службовець. З 7 лютого 2023 року — голова Дніпропетровської ОДА.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Дніпра Днепропетровщина Володимир Зеленський ракетний удар Ракетна атака на Україну
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ атакувала Дніпропетровщину: горить цивільна інфраструктура, є загиблі

РФ атакувала Дніпропетровщину: горить цивільна інфраструктура, є загиблі

20:04Україна
Авіація РФ не допомогла: армія Асада відступає з Алеппо під тиском повстанців - ЗМІ

Авіація РФ не допомогла: армія Асада відступає з Алеппо під тиском повстанців - ЗМІ

19:47Світ
"Це сигнали для Трампа": екс-міністр прокоментував гучну заяву Зеленського

"Це сигнали для Трампа": екс-міністр прокоментував гучну заяву Зеленського

19:41Україна
Реклама

Популярне

Більше
Популярний міф про першість: на якому місці за складністю українська мова

Популярний міф про першість: на якому місці за складністю українська мова

"Завжди обирає себе": Оля Цибульська заговорила про проблеми у шлюбі

"Завжди обирає себе": Оля Цибульська заговорила про проблеми у шлюбі

Фанати розчаровані: Кейт Міддлтон з'явиться цього року без найголовнішого

Фанати розчаровані: Кейт Міддлтон з'явиться цього року без найголовнішого

Підтримка Зеленського різко впала: у ЗМІ розкрили, хто підірвав рейтинг президента

Підтримка Зеленського різко впала: у ЗМІ розкрили, хто підірвав рейтинг президента

Що першим бачите на зображенні: тест, який розкриє справжню натуру людини

Що першим бачите на зображенні: тест, який розкриє справжню натуру людини

Останні новини

20:59

Росіяни "сунуть з усіх сторін": в DeepState розкрили ситуацію поблизу Курахового

20:04

РФ атакувала Дніпропетровщину: горить цивільна інфраструктура, є загиблі

19:47

Авіація РФ не допомогла: армія Асада відступає з Алеппо під тиском повстанців - ЗМІ

19:41

"Це сигнали для Трампа": екс-міністр прокоментував гучну заяву Зеленського

19:35

Корейський провал і потреба в зміні підходуПогляд

Мороз -20 та сильні хуртовини: якою буде погода на Новий рік в УкраїніМороз -20 та сильні хуртовини: якою буде погода на Новий рік в Україні
19:34

Рух транспорту буде ускладнений: в Україні оголосили штормове попередження

18:41

Ядерний удар по столицям РФ, Китаю і КНДР: Newsweek показав можливі наслідки

18:30

Світла буде набагато більше: графіки відключень електроенергії на 1 грудня

18:14

Армія РФ намагається оточити важливе місто: втрати ворога зашкалюють - Коваленко

Реклама
17:54

Зниження мобілізаційного віку: Тимочко розкрив, хто може потрапити у список

17:46

"Атлас" дві доби у вогні: експерт назвав наслідки удару по важливій нафтобазі РФ

17:20

"Переломний момент": КНДР надала РФ більше допомоги, ніж ЄС для України - Боррель

17:16

Ракети Taurus і переговори про мир в Україні: Шольц зробив неочікувану заяву

16:37

"F-16 мало, але вони багато зробили": Зеленський сказав, скільки ракет знищили літаки

16:20

Трамп найімовірніше почав контактувати з Кремлем на різних рівнях - Рибачук

16:18

В Україні розширили перелік професій для бронювання: хто потрапив до списку

16:02

Часткове відкриття неба над Україною: Шмигаль розкрив, коли запрацюють аеропорти

16:00

Якою буде погода в Україні у грудні 2024 року: синоптикиня поділилася прогнозом

15:28

Били по найціннішому: які "жирні цілі" армії РФ знищили ЗСУ у листопаді

14:53

Завершення війни наступного року: Зеленський розкрив головну умову

Реклама
14:37

Гороскоп на грудень 2024: один знак зодіаку отримає гроші, подарунок або призВідео

14:36

Ядерний удар у відповідь: Москва розглядає новий небезпечний план - Sky News

14:18

Сергій Лазарєв публічно принизив Кіркорова під час шоу

13:56

Відкрита підтримка війни Росії проти України: Кім Чен Ин вийшов із заявою - AP

13:29

Підтримка Зеленського різко впала: у ЗМІ розкрили, хто підірвав рейтинг президента

13:22

Треба знайти краба за 5 секунд: загадка, яку майже нереально розгадати

13:20

США вдарили санкціями по РФ: закінчення війни в Україні може пришвидшитись - Newsweek

12:47

Гороскоп на грудень 2024 для Овнів: ризик травм, подарунок і повернення колишніхВідео

12:22

Трамп намагається допомогти досягти не тільки миру: політолог розкрив плани США

12:10

Окупанти наблизили ЗАЕС до катастрофи: в Міненерго розповіли, що сталося

11:56

Вибрав жити і не сумує ні за чим російським: ведучий "в мотлох" розніс РФ

11:38

ГУР уразило ще три РЛС окупантів у Криму: подробиці

11:25

Яка ситуація на Курщині: аналітики розкрили, що насправді там відбувається

11:00

Гороскоп на грудень 2024 для Тельців: чим здивує останній місяць 2024 рокуВідео

10:57

У Бердянську прогриміли вибухи: окупанти оголосили про відключення світла

10:41

У мережі обговорюють Ліндсі Лохан, яка змінилася до невпізнання

10:17

Окупанти скинули вибухівку з дрона на маршрутку в Херсоні: усі деталі

10:10

Членство в НАТО може зупинити гарячу фазу війни: Зеленський видав заяву про вступ

09:24

Карта Deep State онлайн за 30 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:00

Економіка дозволить Росії воювати ще півроку: Новак – про те, як Орешник штовхає рубль до дна

Реклама
08:56

Гороскоп на грудень 2024 для Близнюків: важлива новина, подарунок і велике щастяВідео

08:53

Армія РФ окупували ще 3 населених пункти на Донеччині – DeepState

08:10

Війна нервів, ядерний удар і конвенційна війна: аналіз того, що зараз відбуваєтьсяПогляд

07:58

"Я дуже просив їх": партнери дали лише чверть того, що просила Україна – Зеленський

06:10

Втрати окупантів рекордні: з'явилися нові даніПогляд

05:56

Гороскоп на завтра 1 грудня: Тельцям - щасливий день, Рибам - удача у кар'єрі

05:00

Яке сьогодні свято 30 листопада 2024 року: що не можна робити у цей день

04:30

В Україні з'явиться свій "біткоїн": незабаром розпочнеться тестування е-гривні

04:00

Помилка багатьох водіїв: чому взимку не варто піднімати двірники в автомобілі

03:30

Яку людину називають "клепаною на язик": мало хто зможе здогадатисяВідео

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти