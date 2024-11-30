РФ атакувала Дніпропетровщину: горить цивільна інфраструктура, є загиблі

Внаслідок ворожої атаки на Дніпровський район сталося три пожежі.

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РФ вдарила по Дніпропетровщині / Колаж: Главред, фото: alerts, тг-канал

Коротко:

РФ завдала ракетного удару по Дніпропетровщині

Внаслідок атаки є поранені та загиблі

У суботу ввечері, 30 листопада, Росія обстріляла Дніпропетровську область. Про це повідомили в ОВА.

У Повітряних силах попереджали про загрозу балістики, відтак у регіоні пролунали вибухи.

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Голова ОВА Сергій Лисак написав, що внаслідок ворожої атаки на Дніпровський район сталося три пожежі.

"Зайнялися магазин, багатоквартирний та приватний будинки. Рятувальники приборкують вогонь. Попередньо, є й постраждалі.", - йдеться в повідомленні.

Згодом він додав, що у Дніпровському районі троє людей загинули, 19 – постраждали.

Серед поранених, за інформацією на зараз, одна дитина. 11-річний хлопчик в лікарні в стані середньої тяжкості. Госпіталізована й решта постраждалих. Шестеро у важкому стані.

19:50 Число постраждалих зросло до 21. Вісім осіб у ​​тяжкому стані. У них проникаючі поранення, ушкодження внутрішніх органів, переломи.

На ракетний удар по Дніпропетровщині відреагував президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що наразі триває рятувальна операція після ракетного удару.

"Пошкоджена звичайна цивільна забудова: житловий будинок та магазин у селищі Царичанка. На цей час відомо, що чотири людини вбиті цим російським ударом. Мої співчуття.", - написав Зеленський.

Він також згадав про підлий російський терор проти херсонців.

"Скид з дрона на автобус. Чотири поранених. І так майже кожен день Україна захищається від цього абсолютно нелюдського тиску. Я вдячний усім, хто нам допомагає пройти все це, захиститись від терору і зберегти життя для людей.", - додав президент.

Удар РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, близько 5 ранку, 28 листопада, РФ здійснила запуск ракет "Калібр", після чого злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому "Оленья". В Україні оголосили повітряну тривогу, а згодом у низці областей пролунали вибухи.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що мішенню ранкового удару країни-агресора РФ по Україні 28 листопада стала енергетика. Ворог застосував близько 100 ударних дронів та понад 90 ракет різних типів.

У пресслужбі "Укренерго" заявили, що російські окупанти атакували об'єкти української енергетики. Лише під час двох останніх масованих атак ворог застосував понад 200 ракет та майже стільки ж ударних безпілотників. Ціль ворога - не лише залишити українців без тепла та світла, а й посіяти розпач та зневіру. Водночас українські енергетики роблять все, щоб відновити енергосистему.

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