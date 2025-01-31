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Перед командою Трампа стоїть завдання усунути Путіна - Морозов

Анна Косик
31 січня 2025, 10:01
312
Наразі у команди США немає плану, який би передбачав конкретного змісу щодо поступок з боку України і Росії.
Перед командою Трампа стоїть завдання усунути Путіна - Морозов
Навіть у випадку припинення війни Росія залишиться агресором / Колаж: Главред, фото: скріншоти з YouTube

Що сказав Морозов:

  • США не готові завершити війну на нинішній лінії зіткнення
  • Штати не подавали пропозиції щодо залишення Кремлю окупованих територій
  • Лише усунення Путіна допоможе вирішити питання російської агресії

Команда президента США активно розглядає можливі варіанти закінчення війни в Україні. Так нещодавно держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україні та країні-агресорці Росії доведеться піти на взаємні поступки.

Однак ця заява американського чиновника не передбачає жодної конкретики. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов.

За його словами, наразі ні сам Дональд Трамп, ні його команда не кажуть точно, у чому мають полягати поступки України і РФ. Здавалося, що США та глобальний альянс готові закінчити війну на умовах, щоб агресор залишився на лінії зіткнення і привласнив собі українські території на роки з подальшим вирішенням цього питання. Однак насправді таку пропозицію публічно ніхто не озвучував.

"Також ніхто не пропонує погодитись з Путіним, щоб Україна повністю відмовилася від своїх чотирьох територій. Як і не пропонує як можливу поступку зняття санкцій з Російської Федерації", - зауважив політичний філософ.

Натомість існує консенсус, що навіть після закінчення війни в Україні Росія залишиться її автором і агресором. Змінити це можна буде лише за фундаментального перегляду міжнародних відносин і міжнародного права.

"Так, через якийсь період, якщо Путін піде, а на його місце прийде інша людина, у нього з'явиться можливість скасувати санкції і, можливо, повернення Росії в європейську світову політику", - стверджує Морозов.

Він також наголосив, що існує припущення, нібито Україна може погодитися на здачу власних територій Росії у випадку, якщо у світі утвориться сильніший глобальний альянс її підтримки у тій частині територій, що залишиться.

Дивіться відео про перспективи закінчення війни в Україні:

видео:"Але це лише припущення. Потрібно розуміти, що Україна в Європі має надійних прихильників, які підтримуватимуть її в найближчі 10-15 і 20 років. Зрозуміло, що Швеція, Франція, Німеччина, Великобританія і принаймні Чехія не змінять своєї позиції. Польща, зрозуміло, та інші країни цього кола також. Однак перед ними постане фатальне питання: якщо ми віддамо ці території Москві, то як захистити себе від нової війни на континенті?", - пояснив керівник Інституту вільної Росії.

Перед командою Трампа стоїть завдання усунути Путіна - Морозов
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Тому Морозов вважає, що наразі перед Трампом і його командою стоїть лише одне реальне завдання - це усунення кремлівського диктатора Володимира Путіна від влади на користь будь-якої іншої людини в Росії.

Заяви з США щодо закінчення війни в Україні

Нещодавно, як писав Главред, президент США Дональд Трамп заявив про можливість запровадження нових тарифів і санкцій проти Москви, якщо країна-агресорка Росія не погодиться на припинення війни в Україні.

Напередодні стало відомо, що Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін сигналізують, що найближчим часом відбудеться їхня телефонна розмова, зокрема щодо війни в Україні.

Раніше також державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що ні Україна, ні Росія, ймовірно, не зможуть досягти своїх "максималістських цілей" у війні. Для досягнення миру доведеться виконати складну роботу.

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Хто такий Олександр Морозов

Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії.

У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

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