Перед командою Трампа стоїть завдання усунути Путіна - Морозов

Наразі у команди США немає плану, який би передбачав конкретного змісу щодо поступок з боку України і Росії.

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Навіть у випадку припинення війни Росія залишиться агресором / Колаж: Главред, фото: скріншоти з YouTube

Що сказав Морозов:

США не готові завершити війну на нинішній лінії зіткнення

Штати не подавали пропозиції щодо залишення Кремлю окупованих територій

Лише усунення Путіна допоможе вирішити питання російської агресії

Команда президента США активно розглядає можливі варіанти закінчення війни в Україні. Так нещодавно держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україні та країні-агресорці Росії доведеться піти на взаємні поступки.

Однак ця заява американського чиновника не передбачає жодної конкретики. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов.

За його словами, наразі ні сам Дональд Трамп, ні його команда не кажуть точно, у чому мають полягати поступки України і РФ. Здавалося, що США та глобальний альянс готові закінчити війну на умовах, щоб агресор залишився на лінії зіткнення і привласнив собі українські території на роки з подальшим вирішенням цього питання. Однак насправді таку пропозицію публічно ніхто не озвучував.

"Також ніхто не пропонує погодитись з Путіним, щоб Україна повністю відмовилася від своїх чотирьох територій. Як і не пропонує як можливу поступку зняття санкцій з Російської Федерації", - зауважив політичний філософ.

Натомість існує консенсус, що навіть після закінчення війни в Україні Росія залишиться її автором і агресором. Змінити це можна буде лише за фундаментального перегляду міжнародних відносин і міжнародного права.

"Так, через якийсь період, якщо Путін піде, а на його місце прийде інша людина, у нього з'явиться можливість скасувати санкції і, можливо, повернення Росії в європейську світову політику", - стверджує Морозов.

Він також наголосив, що існує припущення, нібито Україна може погодитися на здачу власних територій Росії у випадку, якщо у світі утвориться сильніший глобальний альянс її підтримки у тій частині територій, що залишиться.

Дивіться відео про перспективи закінчення війни в Україні:

видео:"Але це лише припущення. Потрібно розуміти, що Україна в Європі має надійних прихильників, які підтримуватимуть її в найближчі 10-15 і 20 років. Зрозуміло, що Швеція, Франція, Німеччина, Великобританія і принаймні Чехія не змінять своєї позиції. Польща, зрозуміло, та інші країни цього кола також. Однак перед ними постане фатальне питання: якщо ми віддамо ці території Москві, то як захистити себе від нової війни на континенті?", - пояснив керівник Інституту вільної Росії.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Тому Морозов вважає, що наразі перед Трампом і його командою стоїть лише одне реальне завдання - це усунення кремлівського диктатора Володимира Путіна від влади на користь будь-якої іншої людини в Росії.

Заяви з США щодо закінчення війни в Україні

Нещодавно, як писав Главред, президент США Дональд Трамп заявив про можливість запровадження нових тарифів і санкцій проти Москви, якщо країна-агресорка Росія не погодиться на припинення війни в Україні.

Напередодні стало відомо, що Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін сигналізують, що найближчим часом відбудеться їхня телефонна розмова, зокрема щодо війни в Україні.

Раніше також державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що ні Україна, ні Росія, ймовірно, не зможуть досягти своїх "максималістських цілей" у війні. Для досягнення миру доведеться виконати складну роботу.

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Хто такий Олександр Морозов Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії. У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

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