Перед командою Трампа стоїть завдання усунути Путіна - Морозов

Що сказав Морозов:
- США не готові завершити війну на нинішній лінії зіткнення
- Штати не подавали пропозиції щодо залишення Кремлю окупованих територій
- Лише усунення Путіна допоможе вирішити питання російської агресії
Команда президента США активно розглядає можливі варіанти закінчення війни в Україні. Так нещодавно держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україні та країні-агресорці Росії доведеться піти на взаємні поступки.
Однак ця заява американського чиновника не передбачає жодної конкретики. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов.
За його словами, наразі ні сам Дональд Трамп, ні його команда не кажуть точно, у чому мають полягати поступки України і РФ. Здавалося, що США та глобальний альянс готові закінчити війну на умовах, щоб агресор залишився на лінії зіткнення і привласнив собі українські території на роки з подальшим вирішенням цього питання. Однак насправді таку пропозицію публічно ніхто не озвучував.
"Також ніхто не пропонує погодитись з Путіним, щоб Україна повністю відмовилася від своїх чотирьох територій. Як і не пропонує як можливу поступку зняття санкцій з Російської Федерації", - зауважив політичний філософ.
Натомість існує консенсус, що навіть після закінчення війни в Україні Росія залишиться її автором і агресором. Змінити це можна буде лише за фундаментального перегляду міжнародних відносин і міжнародного права.
"Так, через якийсь період, якщо Путін піде, а на його місце прийде інша людина, у нього з'явиться можливість скасувати санкції і, можливо, повернення Росії в європейську світову політику", - стверджує Морозов.
Він також наголосив, що існує припущення, нібито Україна може погодитися на здачу власних територій Росії у випадку, якщо у світі утвориться сильніший глобальний альянс її підтримки у тій частині територій, що залишиться.
Дивіться відео про перспективи закінчення війни в Україні:
видео:"Але це лише припущення. Потрібно розуміти, що Україна в Європі має надійних прихильників, які підтримуватимуть її в найближчі 10-15 і 20 років. Зрозуміло, що Швеція, Франція, Німеччина, Великобританія і принаймні Чехія не змінять своєї позиції. Польща, зрозуміло, та інші країни цього кола також. Однак перед ними постане фатальне питання: якщо ми віддамо ці території Москві, то як захистити себе від нової війни на континенті?", - пояснив керівник Інституту вільної Росії.
Тому Морозов вважає, що наразі перед Трампом і його командою стоїть лише одне реальне завдання - це усунення кремлівського диктатора Володимира Путіна від влади на користь будь-якої іншої людини в Росії.
Заяви з США щодо закінчення війни в Україні
Нещодавно, як писав Главред, президент США Дональд Трамп заявив про можливість запровадження нових тарифів і санкцій проти Москви, якщо країна-агресорка Росія не погодиться на припинення війни в Україні.
Напередодні стало відомо, що Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін сигналізують, що найближчим часом відбудеться їхня телефонна розмова, зокрема щодо війни в Україні.
Раніше також державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що ні Україна, ні Росія, ймовірно, не зможуть досягти своїх "максималістських цілей" у війні. Для досягнення миру доведеться виконати складну роботу.
Читайте також:
- Путін розуміє жорстку риторику: фінський президент назвав терміни початку перемир'я
- У Києві уламки дрона впали на багатоповерхівку на Оболоні: що відомо
- У РФ пролунали вибухи: у Волгограді дрони атакували район НПЗ і нафтобази
Хто такий Олександр Морозов
Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії.
У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред