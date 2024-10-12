'Рішення завершувати цю фазу війни ухвалене': експерт вказав на важливий момент

Питання лише на яких позиціях завершувати цю фазу війни і як це буде імплементовано.

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Черник переконаний, що окупантам потрібна перерва у циклі наступного року / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", скріншот YouTube, Армія inform

Деякі експерти вказують на те, що економічні труднощі в Росії вже дають про себе знати, і це може призвести до того, що вона не зможе довго вести війну. 2025 рік може виявитися ще складнішим для окупантів. Відставний полковник ЗСУ і військовий аналітик Петро Черник в інтерв'ю 24 Каналу погодився з цією думкою, висловивши надію на подальше погіршення ситуації в Росії.

Хто такий Петро Черник Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Економіку Росії можна порівняти зі стільцем на трьох ніжках: це нафта, газ і інші природні ресурси, які продаються за кордон, як-от деревина, пшениця, метали. За підсумками 2024 року експорт російського газу в Європу збільшився на 17%, і проходив він через порти союзних країн. Також продаж пшениці, зокрема через Литву, зріс у 2,5 рази.

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"Доки цей потік йде на зовнішні ринки, доти росіяни житимуть. Для того, щоб російська економіка відчула справжній біль – ці ресурси треба обмежити",– наголосив Петро Черник.

Однак, як зазначає Черник, лише після введення жорстких санкцій та коли відбудеться справжнє ембарго можна буде говорити про кінець Росії, але поки цього не відбувається. Запаси російської бронетехніки вже вичерпано наполовину, що вказує на необхідність паузи в наступальному циклі у 2025 році.

"Рішення такого плану ухвалюються не в Києві, а у Вашингтоні та в Пекіні. Частково у Брюсселі та ще деяких великих світових столицях. На мій погляд, рішення завершувати цю фазу війни вже ухвалене. Питання лише на яких позиціях і як це буде імплементовано",– підкреслив полковник ЗСУ в запасі.

Як переконаний Черник, головної мети Росія вже ніколи не досягне, адже Україна все-таки змогла втримати свою державність.

Що таке санкції? Санкції — каральний захід правового впливу/регулювання, міра примусу щодо держави, що порушила міжнародні норми, договори, зобов'язання; спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, які застосовуються проти фізичних чи юридичних осіб за законодавством певної держави, пише Вікіпедія.

Війна Росії та України - що відомо

На Півдні України ЗСУ знищили чимало техніки та вразили важливі точки. Впродовж доби втрати особового складу противника склали 96 осіб.

Параноя диктатора дійшла до такого рівня, що тепер Путін боїться ймовірної ліквідації. Як стверджує голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, значна частина світу була б не проти, якби з Путіним щось сталося.

Окрім цього, ЗСУ "приземлили" чергову СУшку РФ. Що цікаво, Z-канали вже звинувачують у всьому славетні F-16.

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