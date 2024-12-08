'Вирішальні тижні для України': екс-глава МЗС пояснив, чого чекати від плану Трампа

Екс-глава МЗС України зазначив, що Україна не прийме жодного "плану капітуляції" і має нав'язувати команді Трампа власне бачення закінчення війни.

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Чого чекати Україні від "мирних планів" Трампа / Колаж Главред, фото: facebook.com/​DonaldTrump, УНІАН

Про що сказав Володимир Огризко:

Наступні тижні будуть вирішальними для України

Вірити псевдопланам нібито Трампа про швидке закінчення війни - передчасно

Україна має нав'язувати адміністрації Трампа власний план закінчення війни

Наступні тижні стануть вирішальними для того, щоб пояснити Трампу істину про те, що якщо він прагне увійти в історію поруч із Рейганом чи іншими великими американськими президентами, він не може дозволити собі поразку та будь-які поступки Росії. Про це в інтерв'ю Главреду розповів дипломат, керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

На думку Огризка, прості паралелі свідчать про те, що довіряти заявам про нібито плани Трампа завершити війну в Україні передчасно - поспішно.

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"Україні потрібно не боятися якихось "планів", а нав'язувати свою позицію і свої плани, щоб ті плани, які потім будуть кимось підготовлені, максимально враховували українську позицію. Це зараз ключове", - зазначає дипломат.

Він зазначає, що обговорення таких ініціатив, як "план Келлога" чи інші подібні, є політичними фантазіями без реальної основи.

Дипломат також скептично ставиться до ідей заморожування війни в Україні, особливо якщо ці плани передбачають поступове зняття санкцій із Росії. Огризко називає ці сценарії фікцією, виразом бажаного мислення з боку окремих груп нової адміністрації США, які, ймовірно, тестують можливі реакції.

"Я б дуже спокійно, без емоцій подякував пану Келлогу за цей "план", а потім запропонував би подивитись на наш план (а він у нас уже є) та з'ясувати, де в нас є збіги, де - розбіжності, та як нам із цього виходити", - вказує він.

Огризко наголошує, що Україна не прийматиме жодного "плану поразки", який суперечить її національним інтересам, і цей підхід є категоричним.

Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Мирний план Трампа - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, представники адміністрації обраного президента США Дональда Трампа змінили свою риторику щодо війни Росії проти України, і вона тепер суттєво відрізняється від позицій, озвучених під час передвиборчої кампанії. Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак зазначив, що зустріч у Франції між сторонами стала лише початком обговорень. Робота над новими ініціативами триватиме до інавгурації Трампа, і, можливо, з’явиться новий "перспективний формат".

Сам Дональд Трамп, коментуючи ситуацію щодо війни в Україні, наголосив на необхідності припинення вогню та початку мирних переговорів. За його словами, обидві сторони зазнали значних втрат, а Кремль втратив близько 600 тисяч солдатів. На своїй платформі Truth Social Трамп також закликав Володимира Путіна зробити крок назустріч миру.

Під час візиту до США Андрій Єрмак запропонував адміністрації Трампа вести бойові дії до повернення Україною кордонів станом на 2022 рік і передбачити вступ України до НАТО. Однак, за словами політичного оглядача Юлії Забеліної, ці пропозиції зустріли прохолодну реакцію та викликали негативні коментарі серед представників команди Трампа.

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Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка . 1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України. У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. 18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну. 17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року. У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній. З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда". З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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