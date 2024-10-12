'Буде дуже складно втримати територію': експерт пояснив скрутну ситуацію для РФ на Курщині

Україна зможе утримувати територію в Курській області щонайменше кілька місяців.

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РФ втримати Курщину дуже важко / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, скріншот: deepstatemap

За даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, Росія, станом на 10 жовтня, на Курщину вже перекинула близько 50 тисяч військових. Як переконаний військовий історик Михайло Жирохов,Путін планує повернути Курську область під свій контроль, тому агресори стягують війська з внутрішніх районів, пише gazeta.ua.

"Про перекидання сил армії РФ українські військові говорили ще з місяць тому. Зараз це озвучив Олександр Сирський. Ситуація погіршувалась, не за день. Було очевидно, що удар росіян буде. Вони почали стягувати війська з внутрішніх районів - ті, які не були задіяні у боях на українському фронті. Тому їм знадобилося стільки часу, щоб усіх зібрати до купи. Бо ж там різні війська, з різною підготовкою, з різних внутрішніх підрозділів, ФСБ, росгвардії. Потрібен був час, щоб їх об'єднати", - сказав Жирохов.

Хто такий Михайло Жирохов? Михайло Жирохов – український історик та журналіст. Народився 19 листопада 1974 року в місті Комсомольске Донецької області. відео дня Автор близько 300 друкованих праць, які були опубліковані у виданнях України, Чехії, Сербії, РФ та інших країнах. Спеціалізується на конфліктах на пострадянському просторі та історії авіації, пише Вікіпедія.

Як стверджує DeepState, армія РФ вже "продавила" лівий фланг ЗСУ у Курській області. Зараз ворог прикладає зусиль, щоб закріпитися в районі населених пунктів Новоіванівка та Зелений Шлях.

"По перше, абсолютно не зрозуміло, які джерела інформації у DeepState, адже там (на Курщині. – ред) зі зв'язком дуже погано. Я теж спілкуюсь з військовими, які там воюють. І знаю, що звідти дуже важко передавати інформацію, погано працює Starlink і немає доступу до інтернету. Як правило інформація передається із затримкою мінімум в один день. Тому я би не став говорити про таке велике просування, яке заявляє DeepState. За моїми даними, воно значно менше", - розповів експерт.

Географічні особливості на стороні ЗСУ, тому окупантам буде дуже складно втримати територію Новоіванівки та Зеленого Шляху.

"Там така географія, що утримати ці населені пункти буде дуже важко", - підкреслив Михайло.

Михайло Жирохов погоджується із оцінкою західних аналітиків про те, що Україна зможе утримувати територію в Курській області щонайменше кілька місяців.

"Плани командування ми не можемо знати. Проте можливості утримуватися на позиціях є і це очевидно. Чи є у цьому необхідність - може визначати тільки Ставка і власне Генеральний Штаб", - додав експерт.

Однак, як підсумовує військовий історик, українські військові не можуть довго займатися організацією цивільного життя на Курщині.

"Україна не утворює органів влади на захоплених територіях. А це величезна проблема, тому що військові вміють воювати, але не вміють організовувати цивільне життя. Тобто, мешканців, які там зосталися - потрібно забезпечити на мінімальному рівні: їжею, електрикою. Цим зараз займаються військові, а це, м'яко кажучи, не дуже ефективно", - підсумував Жирохов.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Ситуація в Курській області - що відомо

Нещодавно в ISW назвали цілі ворога на Курщині та зазначили, що війська РФ перейшли в масштабний наступ. Повідомляється про посилення російських контратак у кількох районах одночасно, зокрема в Глушківському, Коренівському та Суджанському районах.

Силам оборони України наразі вдалося зірвати задум росіян у Курській області - що відбувається в регіоні у РНБО. Ворог стягнув чималу кількість військової техніки та чисельності живої сили.

Таким чином, як переконаний американський експерт Пітер Юул, у Путіна залишилася єдина "червона лінія". На його думку, США повинні дозволити Україні бити вглиб Росії далекобійною зброєю і заохотити союзників, щоб вони зробили так само.

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