Розстріл копів: затримані військові "розкололися" і назвали мотив злочину

Зловмисники переховувалися в покинутій будівлі на території Одеської області, розповіли в НПУ.

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Затримано підозрюваних у розстрілі поліцейських / Колаж: Главред, Фото: Нацполіція

Підозрювані в розстрілі поліцейських у Вінницькій області назвали мотивом нападу на поліцейських те, що вони перевозили бойові гранати.

Вони також мали намір втекти за кордон. Про це йдеться в повідомленні Національної поліції.

"Усі сили та підрозділи поліції були задіяні до розкриття злочину та встановлення місцезнаходження нападників. У результаті складної та успішної поліцейської операції нападники були затримані. Вони переховувалися в покинутій будівлі на території Одеської області та мали намір виїхати за кордон України", - розповіли поліцейські.

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Мотивом нападу на поліцейських затримані називають те, що вони перевозили бойові гранати. Однак, чи так це, встановлює слідство. Також разом зі співробітниками Служби безпеки України перевіряється їхня причетність до діяльності диверсійно-розвідувальних груп.

Повідомляється, що під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські розшукали автомобіль зловмисників. В автомобілі було зафіксовано сліди крові, які свідчили про те, що один із нападників був поранений. Також поліцейські вилучили закривавлений одяг, взуття фігурантів, документи та інші речові докази.

Як ідеться в повідомленні Нацполіції, вирішується питання про оголошення затриманим особам про підозру та обрання запобіжного заходу.

Розстріл поліцейських на Вінниччині - останні новини за темою

Нагадаємо, 20 квітня близько 2-ї години ночі в Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки автомобіль, у якому перебували двоє чоловіків.

Зловмисники відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув 20-річний правоохоронець, а його напарник поранений. Повідомлення про злочин надійшло до поліції від пораненого інспектора сектору реагування патрульної поліції відділу поліції № 1 Гайсинського райуправління.

Командування Сухопутних військ ЗСУ офіційно підтвердило, що до вбивства 20-річного поліцейського Максима Зарецького у Вінницькій області причетні військовослужбовці однієї з військових частин. Командування обіцяє максимальне сприяння у всебічному та неупередженому розслідуванні цього випадку.

Як повідомлялося раніше, було затримано підозрюваних у нападі на поліцейських на Вінниччині, внаслідок якого один правоохоронець загинув, а інший дістав поранення.

Зловмисники - двоє військових, батько і син, 52 і 26 років, уродженці Вінницької області - затримані за силової підтримки спецпідрозділу КОРД.

Що відомо про Національну поліцію Це центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. Діяльність Нацполіції спрямовується і координується Кабміном через міністра внутрішніх справ. Нацполіція покликана захищати життя, здоров'я, права і свободи громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, протидіяти злочинності, охороняти громадський порядок і забезпечувати громадську безпеку. Раніше правоохоронні функції в Україні виконувала міліція, а 2015 року, після ухвалення відповідного закону, ці функції перейшли до Нацполіції, пише Вікіпедія.

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