Розчленування в Києві: копи затримали ймовірного вбивцю, що розпиляв тіло жертви

У Києві затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві / kyiv.npu.gov.ua

В Києві співробітники патрульної поліції затримали ймовірного вбивцю чоловіка, частини тіла якого були виявлені напередодні в сміттєвому баку на бульварі Дружби Народів у Печерському районі Києва.

"Шокуюча знахідка сколихнула вчора всю столицю. Поліцейським надійшов виклик, що в сміттєвому баку на бульварі Дружби народів виявили частини людського тіла. Патрульні негайно вирушили за вказаною адресою та забезпечували охорону місця події під час роботи слідчих. У той же час, всі поліцейські міста були орієнтовані на пошуки чоловіка, який міг бути причетний до цього жахливого злочину", - йдеться в повідомленні прес-служби столичної поліції.

У ньому зазначається, що близько 23 години небайдужий громадянин повідомив, що в одній з багатоповерхівок на вулиці Тростянецькій побачив чоловіка, схожого на розшукуваного зловмисника.

"Туди негайно попрямували кілька екіпажів патрульних поліцейських. У під'їзді будинку дійсно знаходився чоловік, схожий за орієнтуванням. Завдяки спільним злагодженим діям патрульних ймовірного вбивцю оперативно затримали", - підкреслюють правоохоронці.

Вони додають, що затриманий переданий слідчо-оперативній групі, якій прибула на місце.

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Подробиці моторошного вбивства в Києві

За словами начальника столичної поліції Івана Виговського, фігурантом виявився 32-річний житель іншої області.

/ kyiv.npu.gov.ua

"За попередньо зібраними матеріалами кримінального провадження ми встановили, що під час спільного вживання спиртного між чоловіками виник конфлікт, в результаті якого зловмисник позбавив життя 42-річного господаря будинку. Ще близько доби він проживав у квартирі, де знаходився загиблий, а потім вирішив позбутися тіла. Для цього він придбав ручну пилу по металу і у ванній кімнаті розчленував тіло, і кілька разів виніс частинами в сміттєвий бак біля сусіднього будинку", - цитує Виговського прес-служба поліції.

Уточнюється, що зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Готується клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Чоловікові загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

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