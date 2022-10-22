Ракетний удар РФ: в Україні під 1,5 мільйона відключених абонентів

В Україні масове відключення електрики через ракетні удари РФ / УНІАН

В результаті ракетних ударів РФ по Україні в суботу, 22 жовтня, без електрики залишилися майже 1,5 мільйона абонентів.

У Хмельницькій області в результаті ракетних ударів відключені від електропостачання 672 000 абонентів, повідомив в Telegram заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Крім того, за його даними, в Черкаській області без електрики опинилися 242 000 абонентів, в Рівненській - 174 790.

"Чергова зухвала атака окупантів на нашу інфраструктуру. Ворог продовжує бити по енергетичних об'єктах в різних областях нашої країни. Станом на даний момент в результаті ракетних ударів в Хмельницькій області відключено 672 000 абонентів, в Миколаївській – 188 400, у Волинській області – 102 000, в Черкаській – 242 000, в Рівненській – 174 790, в Одеській – 10500", - додав Тимошенко.

Нагадаємо, в результаті атаки РФ на об'єкти енергетичної інфраструктури України в Києві, Київській, Чернігівській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях 22 жовтня вводяться обмеження енергопостачання. Заходи вживаються для того, щоб знизити навантаження на мережі і уникнути аварій.

Як повідомили в прес-службі Укренерго, наслідки ракетних ударів Росії по енергетичній інфраструктурі України 22 жовтня, порівнянні, або навіть перевищують масштаби пошкоджень, зафіксованих 10-12 жовтня.

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