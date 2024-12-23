Ракета 'Орешник' не зовсім нова: відомі перші результати вивчення уламків

Цілком можливо, що "Орешник" – це просто нова назва вже відомої ракети РС-26.

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Ракета "Орешник" / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, defence-ua.com

Ключові тези:

Ракету, якою РФ вдарила по Дніпру, було зібрано у 2017-2018 році

Саме тоді росіяни планували розпочати виробництво ракети РС-26 "Рубеж"

Проектувати цю ракету почали ще на початку 2010-х років

Балістична ракета середньої дальності, яку російський диктатор Володимир Путін назвав "Орешником", існує вже принаймні 6-7 років, тож не є зовсім новою. Про це пише видання Defense Express, посилаючись на результати дослідження уламків.

Відомо, що видання отримало із власних джерел фотографію, на якій видно серійний номер і дату виробництва однієї з деталей "Орешника" – 12 квітня 2017 року.

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За словами експертів, це означає, що конкретно ту ракету, якою росіяни вдарили по Дніпру у листопаді, було зібрано у 2017 або 2018 році.

Вони додають, що саме у 2017 році росіяни планували розпочати серійне виробництво ракети РС-26 "Рубеж". Раніше чимало експертів припускали, що "Орешник" – це просто нова назва вже відомої ракети РС-26.

У Defense Express дійшли до висновку, що технологічно сама ракета є ще старішою, адже 2017-й – це рік виготовлення конкретної деталі. Таким чином, проектувати ракету почали ще на початку 2010-х років, або й раніше.

"Зрештою те, що у РФ у 2017 році система управління для балістичної ракети середньої дальності вже існувала у металі, вкотре доводить, що Кремль активно порушував Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності із США, ще й цією розробкою. А не лише ракетами для Іскандера", – наголосили аналітики.

Ракета "Орешник" - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, Володимир Путін запропонував цинічний "технологічний експеримент". Зокрема, він кинув виклик нашим союзникам: обрати об'єкт у Києві, по якому Росія завдасть удару ракетою "Орешник", щоб системи ППО та ПРО України та Заходу спробували її перехопити.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи цинічну ідею лідера РФ про "дуель" з балістичною ракетою середньої дальності "Орешник" заявив, що російський диктатор Путін не є адекватною людиною, а "відморозком".

Крім того, соціолог, публіцист та автор книг Ігор Ейдман заявив, що удар ракетою "Орешник" не приніс Росії жодних стратегічних досягнень. Перший запуск по Україні цього "технологічного досягнення" виглядає як прояв показового, але марного застосування ракети.

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