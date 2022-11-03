Ракета HIMARS влучила в кабінет "голови": у Голій Пристані знищена будівля окупаційної адміністрації

Удар по адміністрації був здійснений у ніч на 3 листопада.
У Голій Пристані на Херсонщині була повністю знищена будівля окупаційної адміністрації.
Вона була зруйнована точним ударом у ніч на четвер, 3 листопада. Про це повідомив колаборант Кирило Стремоусов.
"Сьогодні вночі було обстріляно голопристанську адміністрацію... Під час обстрілу ніхто не постраждав, оскільки обстріл був уночі. Але будівля адміністрації повністю зруйнована", – заявив пособник російських окупантів.
Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук натякнув у Telegram на вибухи у Голій Пристані і сказав, що потрібно почекати, щоб дізнатися результати.
"Бавовнятко потопталося у Голій Пристані. Чекаємо підсумків", – зазначив він.
Тим часом у місцевих групах повідомляють, що по адміністрації в Голій Пристані міг бути здійснений удар з HIMARS. При цьому епіцентром став кабінет так званого "голови" місцевої адміністрації Геннадія Недячкова.
У соцмережах почали з’являтися відео, на яких, як стверджується, зафіксовані наслідки удару по адміністрації.
Раніше повідомлялося, що у селі Каїри Горностаївського району Херсонської області внаслідок ударів Збройних сил України знищено понад 50 бандитів-кадирівців. Про це стало відомо після розбору уламків будівель, по яких 24 жовтня вдарили українські воїни, повідомляє офіцер ЗСУ та блогер Анатолій Штефан (Штірліц).
Нагадаємо, у четвер, 3 листопада, у тимчасово окупованому Херсоні з будівлі обласної адміністрації, раніше захопленої росіянами, зник російський прапор. Також триколор зняли і з одного з блокпостів у місті.
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