Ракета HIMARS влучила в кабінет "голови": у Голій Пристані знищена будівля окупаційної адміністрації

У Голій Пристані знищена будівля окупаційної адміністрації/ скрін

У Голій Пристані на Херсонщині була повністю знищена будівля окупаційної адміністрації.

Вона була зруйнована точним ударом у ніч на четвер, 3 листопада. Про це повідомив колаборант Кирило Стремоусов.

"Сьогодні вночі було обстріляно голопристанську адміністрацію... Під час обстрілу ніхто не постраждав, оскільки обстріл був уночі. Але будівля адміністрації повністю зруйнована", – заявив пособник російських окупантів.

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук натякнув у Telegram на вибухи у Голій Пристані і сказав, що потрібно почекати, щоб дізнатися результати.

"Бавовнятко потопталося у Голій Пристані. Чекаємо підсумків", – зазначив він.

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Тим часом у місцевих групах повідомляють, що по адміністрації в Голій Пристані міг бути здійснений удар з HIMARS. При цьому епіцентром став кабінет так званого "голови" місцевої адміністрації Геннадія Недячкова.

У соцмережах почали з’являтися відео, на яких, як стверджується, зафіксовані наслідки удару по адміністрації.

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Раніше повідомлялося, що у селі Каїри Горностаївського району Херсонської області внаслідок ударів Збройних сил України знищено понад 50 бандитів-кадирівців. Про це стало відомо після розбору уламків будівель, по яких 24 жовтня вдарили українські воїни, повідомляє офіцер ЗСУ та блогер Анатолій Штефан (Штірліц).

Нагадаємо, у четвер, 3 листопада, у тимчасово окупованому Херсоні з будівлі обласної адміністрації, раніше захопленої росіянами, зник російський прапор. Також триколор зняли і з одного з блокпостів у місті.

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