Рада підтримала добровільний військовий облік жінок: для однієї категорії українок він обов'язковий

Рада підтримала добровільний військовий облік жінок, але таким він буде не для всіх/ УНІАН

Верховна Рада України ухвалила закон про добровільний порядок взяття жінок на військовий облік. За відповідний законопроєкт №6482 проголосували 297 народних депутатів.

Проте одній категорії українок все таки доведеться обов’язково ставати на військовий облік – жінкам-медикам. Про це повідомив у Telegram народний депутат України Олексій Гончаренко.

Обов’язково ставати на облік військовозобов’язаних потрібно буде українкам, які мають професію чи спеціальність, що споріднена медичною діяльністю. Представниці інших спеціальностей робитимуть це за бажанням.

"Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною у переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, за власним бажанням можуть бути взяті на військовий облік військовозобов'язаних", – зазначається у документі.

Telegram Гончаренко

Військовий облік для жінок в Україні

Раніше повідомлялося, що Міноборони розробило і передало до Верховної Ради пропозиції щодо змін до Закону "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо добровільності взяття на військовий облік жінок.

Як заявляла заступник Міністра оборони Ганна Маляр, досвід розгортання всіх військових частин ЗСУ та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу свідчить, що на сьогоднішній день в державі немає гострої необхідності суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Маляр повідомила, що при цьому в ЗСУ залишається потреба у фахівцях з медицини, радіотехніки, харчових технологій.

Пізніше стало відомо, що в Україні вирішили відстрочити рішення про взяття жінок на військовий облік ще на рік – до 1 жовтня 2023 року. Таке рішення вже підписав міністр оборони України Олексій Резніков.

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