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Палає 1 тисяча кв. м: у Вінниці спалахнула пожежа, яку видно майже на все місто

Ангеліна Підвисоцька
10 листопада 2023, 00:48
У Вінниці загорілись склади. Рятувальники намагаються приборкати вогонь.
пожар в Виннице
У Вінниці спалахнув склад з ламінатом / Колаж: Главред, фото: ДСНС

У Вінниці сталася масштабна пожежа. У вечері 9 листопада загорівся склад на вулиці Гонти. Про це повідомляє ДСНС.

На цих складах зберігали ламінат. Вогонь охопив близько 1 тисячі кв. м. Полум'я намагаються загасити рятувальники.

"Надзвичайники роблять усе можливе, аби полум’я не поширилося на поруч розташовані металеві ангари. Пожежа локалізована о 22:40", – йдеться у повідомленні.

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пожар в Виннице
У Вінниці спалахнув склад з ламінатом / фото: ДСНС
пожар в Виннице
У Вінниці спалахнув склад з ламінатом / фото: ДСНС

На місці загорання працюють 43 представники особового складу та 12 одиниць спецтехніки. Поки невідомо, що саме стало причиною загоряння.

Раніше повідомлялося, у Кривому Розі виникла пожежа після того, як РФ вдарила по промисловому об'єкту. Місто атакували російські ракети та безпілотники. Повідомляється, що внаслідок "прильоту" ніхто не постраждав.

До цього РФ вдарила по Кременчуці. Після цього спалахнула пожежа, підприємство не працює. Атака сталася в ніч на 1 листопада. Окупанти запустили по місту "шахедами".

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Вінниця пожежа
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