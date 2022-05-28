П’ять областей будуть під ударом: Данілов пояснив, куди далі посунеться армія РФ

Зараз російські загарбники сконцентрувалися на тому, щоб захопити Луганську область у її адмінмежах, проте на цьому вони не зупиняться.
Якщо російським окупантам вдасться захопити Луганську область, то далі вони продовжать окупацію п’яти інших областей, концентруючи свої сили там.
Зараз Луганщина вже окупована на 95%. Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв’ю 24 каналу.
"Звичайно, якщо станеться так, що Луганська область буде захопленою, вони продовжать займатися Донецькою, Запорізькою, Дніпропетровською, Херсонською, Миколаївською областями", – зазначив Данілов.
Він наголосив, що ситуація на фронті зараз дуже важка, тому поки що не можна говорити, що у нас усе добре.
"Я не належу до тих людей, які спрощують стосунки з Росією і вважають, що в нас усе добре. Це війна. І це дуже складний процес. І якщо хтось вважає, що до війни можна повністю підготуватися, то це хибне уявлення про сучасні війни та технології, які зараз застосовують на воєнних ділянках", – зазначив секретар РНБО.
Нагадаємо, раніше нагадаємо секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, чому українська влада не попередила населення заздалегідь, що війна точно буде, і не евакуювала мирних мешканців. Зокрема, за його словами, евакуювати таку велику кількість людей просто було нікуди.
Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай показав моторошні фото шкіл у день останнього дзвінка. Він зазначив, що від шкіл лишилися лише згарища, а багато дітей тим часом досі ховаються у бомбосховищах області під канонади обстрілів.
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