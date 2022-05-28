П’ять областей будуть під ударом: Данілов пояснив, куди далі посунеться армія РФ

Данілов пояснив, куди далі посунеться армія РФ/ Reuters

Якщо російським окупантам вдасться захопити Луганську область, то далі вони продовжать окупацію п’яти інших областей, концентруючи свої сили там.

Зараз Луганщина вже окупована на 95%. Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв’ю 24 каналу.

"Звичайно, якщо станеться так, що Луганська область буде захопленою, вони продовжать займатися Донецькою, Запорізькою, Дніпропетровською, Херсонською, Миколаївською областями", – зазначив Данілов.

Він наголосив, що ситуація на фронті зараз дуже важка, тому поки що не можна говорити, що у нас усе добре.

"Я не належу до тих людей, які спрощують стосунки з Росією і вважають, що в нас усе добре. Це війна. І це дуже складний процес. І якщо хтось вважає, що до війни можна повністю підготуватися, то це хибне уявлення про сучасні війни та технології, які зараз застосовують на воєнних ділянках", – зазначив секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше нагадаємо секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, чому українська влада не попередила населення заздалегідь, що війна точно буде, і не евакуювала мирних мешканців. Зокрема, за його словами, евакуювати таку велику кількість людей просто було нікуди.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай показав моторошні фото шкіл у день останнього дзвінка. Він зазначив, що від шкіл лишилися лише згарища, а багато дітей тим часом досі ховаються у бомбосховищах області під канонади обстрілів.

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