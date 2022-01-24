П'яний житель Запоріжжя жарти заради жбурнув гранату на балкон житлового будинку

Граната / УНІАН

У Запоріжжі чоловік жбурнув гранату на балкон багатоповерхового будинку, але боєприпас, на щастя, не вибухнув. Про це повідомляють представники пресслужби Главку Національної поліції по Запорізькій області.

Нагадаємо, 23 січня, в поліцію Запоріжжя надійшло повідомлення від 51-річного чоловіка, який повідомив, що в будинку №75 по вулиці Сергія Синенка, у дворі, вкрай нетверезий невідомий чоловік, кинув на балкон квартири на третьому поверсі гранату моделі "Ф-1". Але боєприпас не вибухнув.

Прибулі на виклик правоохоронці виявили на балконі вказаної квартири порожній корпус гранати "Ф-1" - але без вибухової речовини зі слідами іржі та слідами кіптяви.

"Проведено евакуацію 20 мешканців 4 під'їзди будинку. Під час перевірки працівниками УПП встановлено, що корпус гранати в квартиру з хуліганських спонукань кинув безробітний 41-річний раніше судимий чоловік. Щодо нього вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Відомості про подію внесені до ЄРДР за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу", - повідомила речник обласної поліції Олена Лебединська.

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Нагадаємо, раніше в одну з лікарень Борисполя (Київська область) чоловік-пацієнт, у якого діагностували коронавірусом COVID-19, приніс гранату в лікарню.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав лікар Ілля Луців.

"Пацієнт приніс у ковидне відділення гранату. Я знаю, що ви іноді хочете повбивати лікарів, але від цього і пацієнти постраждають", — сказав він.

За словами Луціва, граната в приміщенні з киснем в рази небезпечніше для оточуючих.

"Спасибі реаніматологам за спостережливість і директору за те, що виніс і знешкодив небезпечний предмет", — написав він.