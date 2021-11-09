"Іноді хочете повбивати": у Борисполі хворий на COVID-19 чоловік приніс до лікарні гранату

У Борисполі хворий-19 чоловік приніс до лікарні гранату / УНІАН

В одну з лікарень Борисполя (Київська область) чоловік-пацієнт, у якого діагностували коронавірусом COVID-19, приніс гранату в лікарню. Про це на своїй сторінці в Facebook написав лікар Ілля Луців.

"Пацієнт приніс у ковидне відділення гранату. Я знаю, що ви іноді хочете повбивати лікарів, але від цього і пацієнти постраждають", — сказав він.

За словами Луціва, граната в приміщенні з киснем в рази небезпечніше для оточуючих.

"Спасибі реаніматологам за спостережливість і директору за те, що виніс і знешкодив небезпечний предмет", — написав він.

За даними МОЗ, за минулу добу коронавірус в Україні виявили у 18 988 осіб, зафіксовано 833 летальних випадки, 16 609 пацієнтів одужали.

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Нагадаємо, раніше в Миколаєві родичі важко хворої на COVID-19 жінки напали вночі на обласну інфекційну лікарню.

Вони зламали шлагбаум, а потім почали вибивати двері в приймальний спокій. І з погрозами накинулися на персонал, зажадавши кисень для своєї родички.