Авіація ЗСУ навідалася в гості до окупантів на півдні: росіяни підраховують втрати

Авіація ВСУ / скріншот

ЗСУ ліквідували 10 російських окупантів та дві одиниці броньованої техніки ворога на південному фронті.

Спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров повідомив, що постаралася наша авіація, пише "ТСН".

"Нашою авіацією на світанку атаковано опорний пункт ворога поблизу Іванівки, а ракетно-артилерійські підрозділи, виконуючи вогневі завдання, зменшили вороже військо на 10 рашистів та дві одиниці броньованої техніки. Остаточні втрати ворога дорозвідуються", - зазначив він.

За словами Назарова, корабельне угруповання ворога без істотних змін кількості і завдань продовжує маневри вздовж кримського узбережжя в ракетно безпечних районах.

Раніше повідомлялося, що українські воїни знищили ремонтну базу російських загарбників, яку ті розмістили в Слов'яносербському районі на Луганщині.

Внаслідок цього 50 окупантів пішли "на вічний концерт Кобзона". Також було знищено близько 100 одиниць важкої техніки загарбників.

Також ми писали, що в суботу вранці, 20 серпня, українська протиповітряна оборона збила чотири ракети Калібр російських окупантів у небі над Дніпропетровською областю. Для цього ЗСУ застосували всього 4 ракети комплексу з-300.

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